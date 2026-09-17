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Microsoft: Azure-Umsätze überschreiten 100-Milliarden-Dollar-Marke durch kontinuierliche Agenten-Aktivität

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Microsoft: Azure-Umsätze überschreiten 100-Milliarden-Dollar-Marke durch kontinuierliche Agenten-Aktivität


Der Wandel zu einem abonnementbasierten Geschäftsmodell sichert Microsoft vorhersehbare Einnahmen aus der Vermietung von Cloud-Infrastruktur an Unternehmenskunden. Im September 2026 kündigte das Unternehmen einen neuen Verhaltenskodex an, der die Entwicklung künftiger KI-Modelle an strikte Vorgaben zur menschlichen Kontrolle bindet, und erhöhte parallel die Quartalsdividende. Die Integration von sogenannten autonomen KI-Agenten erfordert hohe Investitionen in Rechenzentren, treibt jedoch gleichzeitig die bezahlte Rechenleistung in der Cloud an.

Vom klassischen Softwareverkauf zur abonnementbasierten Azure-Cloud

Microsoft generiert seine Umsätze primär durch ein abonnementbasiertes Cloud- und Softwaremodell. Anstatt Lizenzen für Betriebssysteme und Büroanwendungen als Einmalzahlung zu veräußern, bündelt das Unternehmen seine Dienste in wiederkehrenden Serviceverträgen für Geschäftskunden. Das Rückgrat dieses Modells bildet die Cloud-Plattform Azure, über die Unternehmen Speicherplatz, Rechenleistung und Entwicklertools bedarfsgerecht anmieten. Dieses Modell führt zu gut prognostizierbaren Einnahmequellen, da Unternehmenskunden ihre IT-Infrastruktur aufgrund hoher Migrationskosten nur selten wechseln. Die Fixkosten für den Betrieb der Rechenzentren verteilen sich auf eine wachsende Nutzerbasis, was die operative Marge des Unternehmens stabilisiert und die Basis für die Finanzierung neuer Technologien bildet.



Endlos Turbo Long 315,0289 open end: Basiswert Microsoft Corporation

DJ6C27
Quelle: DZ BANK: Geld 17.09. 14:35:09, Brief 17.09. 14:35:09
15,80 EUR 15,82 EUR 3,07% Basiswertkurs: 490,38 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 16.09.
Basispreis 315,0289 USD Knock-Out-Barriere 315,0289 USD
Hebel 2,73x Abstand zum Basispreis in % 35,76%
Abstand zum Knock-Out in % 35,76% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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