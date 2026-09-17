Noch keine Entscheide zu strengeren UBS-Eigenmittelregeln

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BERN (dpa-AFX) - Der Ständerat hat noch keine Entscheide zu den künftigen Eigenkapitalregeln für systemrelevante Großbanken mit Auslandsbeteiligungen gefällt. Aus Zeitgründen konnte er die Vorlage am Donnerstag nicht fertig beraten. Die Debatte geht nächste Woche weiter./AWP/jha

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntestheute, 10:00 Uhr · onvista
Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depotgestern, 12:02 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen