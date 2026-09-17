Nokia setzt auf KI-Netze, Nebius erhöht Preise, Amazon sichert Strom
Börsenprofi Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Bilfinger, Wacker Chemie, Porsche AG, Nokia, Lennar, Boeing, J.B. Hunt, Apple, Nebius, Amazon und Generac.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Nokia: Microsoft bringt KI ins Mobilfunknetz
Nokia erweitert die Zusammenarbeit mit Microsoft und verbindet seine Data Suite mit Microsoft Fabric. Was steckt hinter der neuen KI-Strategie – und kann daraus ein echtes Wachstumsgeschäft mit wiederkehrenden Software-Erlösen entstehen?
Nebius: Wie groß ist die Preissetzungsmacht?
Nebius hebt die Preise für Nvidia-GPUs und weitere Rechenressourcen deutlich an. Ist das ein Zeichen außergewöhnlich hoher Nachfrage – oder könnte die Preispolitik irgendwann Kunden zu günstigeren Alternativen treiben?
Amazon: Energie wird zum Schlüssel für den KI-Ausbau
Amazon bindet Generac langfristig an seinen Rechenzentrumsausbau. Der Deal zeigt, dass beim KI-Boom längst nicht mehr nur Chips zählen. Warum Stromversorgung, Backup-Systeme und Infrastruktur immer wichtiger werden, schauen wir uns genauer an.
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