Nokia setzt auf KI-Netze, Nebius erhöht Preise, Amazon sichert Strom

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Nokia: Microsoft bringt KI ins Mobilfunknetz

Nokia erweitert die Zusammenarbeit mit Microsoft und verbindet seine Data Suite mit Microsoft Fabric. Was steckt hinter der neuen KI-Strategie – und kann daraus ein echtes Wachstumsgeschäft mit wiederkehrenden Software-Erlösen entstehen?

Nebius: Wie groß ist die Preissetzungsmacht?

Nebius hebt die Preise für Nvidia-GPUs und weitere Rechenressourcen deutlich an. Ist das ein Zeichen außergewöhnlich hoher Nachfrage – oder könnte die Preispolitik irgendwann Kunden zu günstigeren Alternativen treiben?

Amazon: Energie wird zum Schlüssel für den KI-Ausbau

Amazon bindet Generac langfristig an seinen Rechenzentrumsausbau. Der Deal zeigt, dass beim KI-Boom längst nicht mehr nur Chips zählen. Warum Stromversorgung, Backup-Systeme und Infrastruktur immer wichtiger werden, schauen wir uns genauer an.