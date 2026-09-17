London, 17. ⁠Sep (Reuters) - Trotz des anhaltenden Ölpreisschocks hält die Notenbank in London die Zinsen stabil, signalisiert aber zugleich Handlungsbereitschaft. Die Bank of England (BoE) beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz am ‌Donnerstag bei 3,75 Prozent. Die Entscheidung war allerdings intern umstritten: Sie fiel mit sechs zu drei ⁠Stimmen. Die ⁠drei Abweichler stimmten für eine Erhöhung auf 4,0 Prozent. Notenbankchef Andrew Bailey warnte ausdrücklich davor, dass ein langwieriger Konflikt im Nahen Osten eine straffere Geldpolitik erforderlich machen könnte.

Bislang hätten die deutlich gestiegenen ‌weltweiten Energiekosten nur begrenzte Auswirkungen auf ‌die Preis- und Lohnbildung im Vereinigten Königreich. "Doch je länger diese Schwankungen andauern, desto stärker werden die Auswirkungen auf ⁠die Inflation sein – und desto wahrscheinlicher wird es, dass ‌wir den Leitzins anheben ⁠müssen, um sicherzustellen, dass die Inflation wieder auf unser Ziel von zwei Prozent zurückgeht", sagte Bailey.

Die Teuerung war zuletzt auf 3,1 Prozent gestiegen. ‌Im Zuge des Iran-Krieges ⁠haben sich die Sprit- ⁠und Gaspreise kräftig erhöht. Dies dürfte für neuen Inflationsdruck sorgen. Händler an den Terminmärkten rechnen vor diesem Hintergrund mit einer baldigen Zinsanhebung. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird für die Anfang November anstehende BoE-Sitzung auf rund 65 Prozent geschätzt.

(Bericht von Büro London, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)