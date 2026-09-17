Notenbank in London hält still und Tür für Zinserhöhung offen

London/Berlin, 17. Sep (Reuters) - ⁠Trotz des Energiepreisschocks hält die britische Notenbank die Zinsen stabil, signalisiert aber Handlungsbereitschaft. Die Bank of England (BoE) beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag bei 3,75 Prozent. Die Entscheidung war allerdings intern umstritten: Sie fiel mit sechs zu drei Stimmen. Die Abweichler, darunter auch Chefvolkswirt Huw Pill, stimmten für eine Erhöhung auf 4,0 Prozent. Notenbankchef Andrew Bailey warnte ausdrücklich davor, dass ein langwieriger Konflikt ‌im Nahen Osten eine straffere Geldpolitik erforderlich machen könnte.

Bislang hätten die deutlich gestiegenen weltweiten Energiekosten nur begrenzte Auswirkungen auf die Preis- und Lohnbildung im Vereinigten Königreich. "Doch je länger diese Schwankungen dauern, desto stärker werden die Auswirkungen auf ⁠die Inflation sein – und ⁠desto wahrscheinlicher wird es, dass wir den Leitzins anheben müssen, um sicherzustellen, dass die Inflation wieder auf unser Ziel von zwei Prozent zurückgeht", sagte Bailey.

Die Teuerung war zuletzt auf 3,1 Prozent gestiegen. Im Zuge des Iran-Krieges haben sich die Sprit- und Gaspreise kräftig erhöht. Dies dürfte für neuen Inflationsdruck auf der Insel sorgen und die Notenbank auf den Plan rufen. "Der Punkt, an dem die Befürworter einer Straffung der Geldpolitik die Oberhand bekommen, rückt näher mit jedem Monat, in ‌dem eine Entspannung des Nahost-Konflikts ausbleibt", sagte LBBW-Experte Elmar Völker.

ANLEIHERENDITEN SINKEN DEUTLICH

Bereits ‌die zurückliegende Zuspitzung an der Straße von Hormus dürfte laut dem Analysten dafür sorgen, dass die britische Inflation im Herbst merklich anzieht. Der Handlungsdruck auf die BoE dürfte demnach bis zur nächsten Sitzung der Notenbank Anfang November weiter zunehmen. "Marktseitig werden bis zum Jahresende knapp ⁠zwei Zinserhöhungen eingepreist, bis zum Ende des ersten Quartals 2027 noch eine weitere", erläuterte Helaba-Experte Ulrich Wortberg. Dies könnte sich ‌aus seiner Sicht als zu ambitioniert erweisen. "Wir halten eine Zinserhöhung ⁠bis zum Jahresende für wahrscheinlich."

Die Renditen langlaufender britischer Staatsanleihen gaben am Donnerstag deutlich nach - auf 5,75 Prozent, nachdem sie in dieser Woche mit 5,96 Prozent bereits den höchsten Wert seit 1998 erreicht hatten. Stark beeinflusst wurde der jüngste Rückgang der Rendite durch die Entscheidung der BoE, die Bondverkäufe im Rahmen ihres Programms zur ‌quantitativen Straffung für sechs Monate auszusetzen und den Verkauf von Langläufern ⁠zu stoppen. Zugleich stellte sie ein mehrjähriges Programm ⁠vor, um den Großteil ihres verbleibenden Bestands an Staatsanleihen (Gilts) im Wert von 488 Milliarden Pfund (569,4 Milliarden Euro) bis 2034 abzuschmelzen. Die jüngsten Turbulenzen am Anleihenmarkt hatten die Kritik neu entfacht, wonach der Verkauf von Gilts für die Zentralbank ein Verlustgeschäft sei, für das letztlich der Steuerzahler blechen müsse.

Renditen von fast sechs Prozent bei den 30-jährigen Staatsanleihen seien auch für die ambitionierten Pläne der neuen Labour-Regierung unter Premierminister Andy Burnham ein Bremsklotz, sagte NordLB-Experte Constantin Lüer. "Der ohnehin begrenzte fiskalische Spielraum wird zunehmend kleiner. Leitzinsanhebungen würden dieses Problem nur noch verschärfen." Mit dem Mitte Juli ins Amt gekommenen Regierungschef Burnham ist bereits der siebte Premierminister in zehn Jahren am Ruder. Er will mit schnellen Maßnahmen nach ⁠dieser beispiellosen Phase politischer Instabilität zeigen, dass er die Lebensbedingungen der Menschen in Großbritannien verbessern kann.

(Bericht von Büro London, geschrieben von Reinhard Becker, Redigiert von Klaus LauerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)