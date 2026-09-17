Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG - von GBC AG

17.09.2026 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstücksauktionen AG

     Unternehmen:               Deutsche Grundstücksauktionen AG
     ISIN:                      DE0005533400

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  12,60 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Rekordhoher Nachverkauf verbessert die Ausgangslage für das zweite Halbjahr

Die DGA-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 bei einem nur moderat
rückläufigen Objektumsatz eine deutlich schwächere Ergebnisentwicklung
verzeichnet. Der Objektumsatz sank um 3,7 % auf 36,1 Mio. EUR, während die
bereinigten Nettoeinnahmen wegen des Transaktions- und Provisionsmixes um
7,5 % auf 3,55 Mio. EUR zurückgingen. Zugleich belasteten höhere Personal- und
sonstige betriebliche Aufwendungen. Das Netto-Ergebnis verringerte sich auf
-0,37 Mio. EUR nach -0,04 Mio. EUR im Vorjahr.

Die operative Ausgangslage für das zweite Halbjahr ist besser, als das
Halbjahresergebnis vermuten lässt. Bis zur Veröffentlichung des
Halbjahresberichts wurden aus den Auktionen des ersten Halbjahres 19 Objekte
mit einem Volumen von rund 4,7 Mio. EUR nachverkauft. Daraus entstanden
bereinigte Nettoeinnahmen von mehr als 0,33 Mio. EUR. Nach Angaben des
Managements befinden sich weitere Nachverkäufe mit einem Objektvolumen von
rund 2,0 Mio. EUR vor dem Abschluss oder der Verbuchung. Die Nachfrage ist
damit vorhanden, benötigt wegen längerer Finanzierungs- und
Strukturierungsprozesse aber mehr Zeit bis zur Beurkundung.

Vor dem Hintergrund der schwächeren Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr
2026 haben wir insbesondere unsere kurzfristigen Prognosen reduziert. Die
grundsätzlich erwartete Erholung des Auktionsgeschäfts bleibt jedoch
bestehen. Für 2026 rechnen wir unverändert mit einem Objektumsatz von 87,00
Mio. EUR nach 90,88 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025. Der erwartete Rückgang um
4,3 % berücksichtigt das bislang geringere Volumen größerer
Einzeltransaktionen sowie die weiterhin verlängerten Finanzierungs- und
Abwicklungsprozesse.

Unsere Prognose der bereinigten Nettoeinnahmen reduzieren wir für 2026 von
bislang 9,30 Mio. EUR auf 8,50 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert von 8,05
Mio. EUR entspricht dies dennoch einem Anstieg um 5,6 %. Die Relation der
bereinigten Nettoeinnahmen zum Objektumsatz sollte sich damit auf rund 9,8 %
nach 8,9 % im Geschäftsjahr 2025 verbessern, bleibt jedoch unter unserer
bisherigen Annahme von 10,7 %. Damit tragen wir dem im ersten Halbjahr
schwächeren Objekt- und Provisionsmix Rechnung.

Auch die Ergebnisprognosen haben wir reduziert. Für 2026 erwarten wir nun
ein EBITDA von 0,31 Mio. EUR nach -0,28 Mio. EUR im Vorjahr und anstelle der
bislang prognostizierten 0,82 Mio. EUR. Beim Jahresüberschuss rechnen wir mit
0,19 Mio. EUR nach -0,29 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025 und anstelle der
bisherigen Prognose von 0,54 Mio. EUR. Der starke Nachverkauf sollte die
Rückkehr in die Gewinnzone ermöglichen. Aufgrund des Halbjahresverlusts und
der zeitverzögerten Wirkung der Kostensenkungen bleibt der Ergebnispuffer
jedoch begrenzt.

Für 2027 erwarten wir eine deutlich stärkere operative Erholung. Der
Objektumsatz sollte auf 106,00 Mio. EUR nach 87,00 Mio. EUR im Jahr 2026
steigen. Bei einer Normalisierung des Provisionsmixes prognostizieren wir
bereinigte Nettoeinnahmen von 11,00 Mio. EUR nach 8,50 Mio. EUR und gegenüber
bislang erwarteten 11,30 Mio. EUR. Das EBITDA sollte aufgrund der
Skalierbarkeit des Geschäftsmodells überproportional auf 1,50 Mio. EUR nach
0,31 Mio. EUR steigen. Zuvor hatten wir ein EBITDA von 1,77 Mio. EUR erwartet.

Für 2028 unterstellen wir eine Fortsetzung der Normalisierung. Der
Objektumsatz sollte auf 115,00 Mio. EUR nach 106,00 Mio. EUR im Jahr 2027 und
die bereinigten Nettoeinnahmen auf 12,00 Mio. EUR nach 11,00 Mio. EUR steigen.
Das EBITDA erwarten wir bei 2,48 Mio. EUR nach 1,50 Mio. EUR, wodurch sich die
EBITDA-Marge auf rund 20,7 % nach 13,6 % erhöhen sollte. Damit liegen unsere
langfristigen Schätzungen nur leicht unter den bisherigen Prognosen von
12,30 Mio. EUR bei den bereinigten Nettoeinnahmen, 2,55 Mio. EUR beim EBITDA und
1,71 Mio. EUR beim Jahresüberschuss. Die Prognoseanpassung bildet somit vor
allem eine langsamere Erholung in den Jahren 2026 und 2027 ab, während wir
die langfristige Skalierbarkeit des Geschäftsmodells weiterhin als intakt
ansehen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=bfff058188328819250756f9a831866d

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 17.09.2026 (10:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 17.09.2026 (11:30 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=1cca18ad-b274-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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