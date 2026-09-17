Original-Research: Smartbroker Holding AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Smartbroker Holding AG - von GBC AG

17.09.2026 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Smartbroker Holding AG

     Unternehmen:               Smartbroker Holding AG
     ISIN:                      DE000A2GS609

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  17,80 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Operative Ertragskraft verbessert und Prognosen sowie Kursziel bestätigt

Die Smartbroker Holding AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihre operative
Entwicklung deutlich verbessert und sowohl beim Umsatz als auch beim
Ergebnis über dem internen Plan abgeschnitten. Der Konzernumsatz stieg um
9,6 % auf 35,42 Mio. EUR, während sich das EBITDA nach Kundengewinnungskosten
von 0,06 Mio. EUR auf 2,20 Mio. EUR erhöhte. Die EBITDA-Marge verbesserte sich
entsprechend von 0,2 % auf 6,2 %. Trotz weiterhin hoher planmäßiger
Abschreibungen verringerte sich der EBIT-Verlust deutlich auf -2,98 Mio. EUR
und der Konzernfehlbetrag auf -2,95 Mio. EUR. Damit zeigt sich zunehmend, dass
die Investitionen der vergangenen Jahre in SMARTBROKER+ in eine verbesserte
operative Ertragskraft übergehen.

Im Transaktionssegment erhöhten sich die Umsatzerlöse um 11,7 % auf 21,00
Mio. EUR. Besonders positiv entwickelte sich die Nutzung der Plattform. Die
Kundenbasis stieg auf mehr als 285.000, während das betreute Kundenvermögen
überproportional um 43,4 % auf 17,5 Mrd. EUR zunahm. Gleichzeitig erhöhte sich
die Zahl der Trades um 58,6 % auf 4,7 Mio. Transaktionen. Dies deutet auf
eine zunehmende Aktivität und Monetarisierung der bestehenden Kundenbasis
hin. Die Bruttoneukundengewinnung blieb mit rund 31.000 Kunden jedoch hinter
den ursprünglichen Erwartungen zurück. Nachdem die durchschnittlichen
Akquisitionskosten gestiegen sind, richtet das Management die
Marketingaktivitäten stärker auf messbare digitale Kanäle aus. Eine
nachhaltige Beschleunigung der Neukundengewinnung bleibt aus unserer Sicht
ein wesentlicher Faktor für den mittelfristigen Skalierungspfad.

Das Media-Segment entwickelte sich weiterhin stabil und fungiert als
wichtiger Ergebnisanker des Konzerns. Die Umsätze stiegen um 6,7 % auf 14,40
Mio. EUR, während sich das Segment-EBITDA um 18,8 % auf 3,80 Mio. EUR erhöhte.
Mit einer EBITDA-Marge von 26,4 % generiert das etablierte Portalgeschäft
einen hohen Ergebnisbeitrag und ermöglicht gleichzeitig einen direkten
Zugang zu finanzmarktaffinen Privatanlegern. Diese Verbindung von Media und
Brokerage stellt insbesondere für neue Produkte wie das geplante
Altersvorsorgedepot einen strategischen Vorteil dar.

Auch die Bilanz bietet weiterhin eine solide Grundlage für die geplante
Wachstumsstrategie. Zum 30.06.2026 lag die Eigenkapitalquote bei 74,8 %.
Liquiden Mitteln von 18,97 Mio. EUR standen Bankverbindlichkeiten von
lediglich 3,47 Mio. EUR gegenüber, woraus sich Nettofinanzmittel von 15,50
Mio. EUR ergeben. Zusätzlich wurde nach dem Bilanzstichtag eine
Betriebsmittelkreditlinie von bis zu 20,00 Mio. EUR vereinbart, wodurch sich
der finanzielle Handlungsspielraum weiter erhöht.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigen wir unsere Prognosen mit Umsatzerlösen
von 70,00 Mio. EUR und einem EBITDA von 0,50 Mio. EUR. Dabei berücksichtigen wir
insbesondere höhere Marketingausgaben im zweiten Halbjahr im Vorfeld des
geplanten Marktstarts des Altersvorsorgedepots im Januar 2027. Ab 2027
erwarten wir eine deutlich stärkere operative Skalierung, da die bestehende
technische, regulatorische und personelle Infrastruktur mit steigenden
Kundenvermögen und Transaktionsvolumina zunehmend besser ausgelastet werden
sollte. Für 2027 prognostizieren wir Umsätze von 83,00 Mio. EUR und ein EBITDA
von 11,50 Mio. EUR, für 2028 Umsätze von 99,00 Mio. EUR und ein EBITDA von 22,00
Mio. EUR.

Auf Basis unseres unveränderten DCF-Modells bestätigen wir den fairen Wert
von 17,80 EUR je Aktie. Zusätzliche Potenziale aus dem Altersvorsorgedepot,
Heavy-Trader-Angeboten, der Trading-API sowie weiteren Konto- und Depottypen
sind in unseren Prognosen bislang nur teilweise berücksichtigt. Das Rating
bleibt KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8417dd734bf5553cfdd2ed11e2f53d7d

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 17.09.2026 (11:30 Uhr)
Erste Weitergabe: 17.09.2026 (13:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ad3ed0b9-b27d-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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