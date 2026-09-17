OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann stärkt Präsenz am ...

Bertelsmann stärkt Präsenz am Wirtschaftsstandort Luxemburg (FOTO) Luxemburg (ots) - - Eröffnung der Riverty Bank S. A. unterstreicht Engagement des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens in Luxemburg - Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: "Luxemburg liegt im Herzen Europas und des Binnenmarktes" - Bertelsmann ist seit mehr als 40 Jahren in Luxemburg aktiv Die Fintech-Sparte von Bertelsmann, Riverty, hat die Riverty Bank S. A. offiziell in Betrieb genommen. Damit baut Bertelsmann, das bereits seit mehreren Jahrzehnten unter anderem mit der RTL Group in Luxemburg aktiv ist, seine Geschäftsaktivitäten dort weiter aus. Im Rahmen eines Festakts, an dem unter anderem der luxemburgische Finanzminister Gilles Roth, Claude Marx, Generaldirektor der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), Bertelsmann-CEO Thomas Rabe und mehrere Mitglieder des Vorstands sowie Vertreter aus Wirtschaft, Finanzwesen und luxemburgischen Institutionen teilgenommen haben, wurde das neue Finanzinstitut feierlich eröffnet. Mit der Riverty Bank stärkt Bertelsmann seine Position in einem der wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren und schafft gleichzeitig die Grundlage, um ein europäisches Gateway für Händler aufzubauen und gemeinsam mit ihnen Finanzprodukte zu entwickeln. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Luxemburg ist ein guter Standort für Bertelsmann-Unternehmen. Wir sind hier seit mehr als vierzig Jahren mit unterschiedlichen Geschäften tätig. Jetzt kommt die Riverty Bank hinzu. Luxemburg liegt im Herzen Europas und des Europäischen Binnenmarktes mit rund 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Als eines der bedeutendsten Finanzzentren Europas bietet es beste Bedingungen für die Riverty-Bank." Carsten Coesfeld, Mitglied des Bertelsmann-Vorstands und verantwortlich für Riverty, betont: "Mit der heutigen Eröffnung schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte unserer Finanzdienstleistungsgeschäfte auf. Was vor mehr als 50 Jahren als kleines Bertelsmann-Geschäft begonnen hat, ist heute ein führendes europäisches Fintech. Und mit der Riverty Bank haben wir jetzt die Grundlage für die nächste Wachstumsphase geschaffen." Die Verbindung zwischen Bertelsmann und Luxemburg reicht weit zurück. Sie begann 1984 mit dem Start von RTL Plus als erstem deutschem Privatsender, der zunächst aus Luxemburg sendete, bevor er 1988 nach Köln umzog. 1997 führte Bertelsmann die UFA Film- und Fernseh-GmbH mit der CLT zur CLT-UFA zusammen. Drei Jahre später entstand durch die Fusion von CLT-UFA mit dem britischen Unternehmen Pearson TV die RTL Group, an der Bertelsmann seit 2001 die Mehrheitsanteile hält und die ihren Hauptsitz in Luxemburg hat. Heute informiert und unterhält RTL Luxembourg die Menschen in der Region. Das Tochterunternehmen Broadcasting Center Europe entwickelt technische Lösungen für Medienproduktion, Übertragung und Streaming. Jetzt kommt die Riverty Bank hinzu. Über Bertelsmann Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. http://www.bertelsmann.de Über Riverty Riverty ist eine treibende Kraft im Fintech-Sektor und in zehn europäischen Ländern tätig. Mit mehr als 4.000 Mitarbeitern bietet das Unternehmen der Bertelsmann-Gruppe Zahlungs-, Inkasso- und Factoring-Lösungen an, die Unternehmen und Verbraucher bei der Verwaltung ihrer Finanzprozesse und Cashflows unterstützen. Das Unternehmen blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich zurück, die bis ins Jahr 1960 reicht. http://www.riverty.com . Pressekontakt: Bertelsmann SE & Co. KGaA Jan Hölkemann Pressesprecher / Unternehmenskommunikation Tel.: +49 5241 80-89923 mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6353739 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA