OTS: KfW / Zwei Jahre WIN-Initiative: Start der nächsten Phase zur ...

Zwei Jahre WIN-Initiative: Start der nächsten Phase zur Mobilisierung von Wachstumskapital in Deutschland Frankfurt am Main (ots) - - Mehr Investitionen in junge innovative Unternehmen - WIN-Initiative wird mit der Gewinnung neuer Partner weiter verbreitert Die WIN-Initiative (Wachstums- und Innovationskapital für Deutschland) startet in eine neue Phase, um mehr privates Kapital für Investitionen in junge innovative Unternehmen zu mobilisieren. KfW und Bundesregierung kündigen die Stärkung der Initiative zum zweiten Jahrestag der Gründung von WIN an. Im Ergebnis soll es bessere Finanzierungsbedingungen für junge Unternehmen, mehr Chancen für Investoren und einen starken Impuls für den Wirtschaftsstandort Deutschland geben. Konkret geht es um zusätzliche private Investitionen und gemeinsame Maßnahmen von Politik und Wirtschaft, um die strukturellen Voraussetzungen für Wachstumskapital (Venture Capital, VC) zu verbessern. Die WIN-Investitionen in das VC-Ökosystem sollen auf 25 Milliarden Euro steigen, das entspricht zusätzlichen 13 Milliarden Euro. Das zusätzliche Kapital soll mithilfe verbesserter Rahmenbedingungen, Marktinfrastruktur und stärkerer Vernetzung fließen. Dabei will die Initiative neue WIN-Partner gewinnen, darunter Investoren aus verschiedenen Anlegerklassen wie Family Offices, Stiftungen, Versicherungen, Pensionskassen oder VC-Investoren aus großen Unternehmen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil: "Deutschland braucht sich nicht zu verstecken. Wir haben Talente, Ideen und Innovationen. Neugegründete Start-ups zeigen immer wieder die Innovationskraft am Standort Deutschland. Was aber noch zu selten gelingt, ist, diese Unternehmen in Deutschland groß zu machen und dauerhaft hier zu halten. Deshalb verbessern wir die Rahmenbedingungen, damit vor allem mehr Wachstumskapital zur Verfügung steht. Genau hier setzt die nächste Phase der WIN-Initiative an: Wir wollen mehr privates Kapital für Wachstum und Innovation in Deutschland mobilisieren. Damit stellen wir heute die Weichen für die Unternehmen und Arbeitsplätze von morgen." Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche: "Mit der WIN-Initiative haben wir gemeinsam einen wichtigen Schritt getan, um das deutsche Venture-Capital-Ökosystem zu stärken. Bis Ende 2025 wurden bereits 2,64 Milliarden Euro der zunächst zugesagten zwölf Milliarden Euro investiert und sechs der zehn vereinbarten Maßnahmen umgesetzt. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, zusätzlich mindestens 13 Milliarden Euro für das VC-Ökosystem zu mobilisieren. In der nächsten Phase geht es deshalb darum, noch mehr Kapital für Deutschland zu gewinnen. Dafür führe ich in unterschiedlichen Formaten persönliche Gespräche mit privaten Investoren, Unternehmen, Verbänden, Stiftungen und Family Offices. Wir wollen sie davon überzeugen, in Deutschland zu investieren und die Chancen unseres Standorts zu nutzen." Der KfW-Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels : "Dank gemeinsamer Anstrengungen und gezielter Reformen schaffen wir mehr Wachstum und Innovation, bringen frisches Kapital in den Markt und fördern zukunftsfähige Technologien. Deutschland braucht kein ökonomisches Wunder, sondern eine überzeugende Strategie für dauerhaftes Wachstum. Unser Standort hat Zukunft, denn Deutschland verfügt über Stärken, um die uns viele Länder beneiden. Unser Ziel sollte es sein, Deutschland in den kommenden Jahren global wieder zu einem der führenden Technologie- und Innovationsstandorte zu entwickeln." In den kommenden Monaten werben KfW und Bundesregierung in hochrangigen Dialogveranstaltungen um neue Investorengruppen für eine WIN-Beteiligung. Seit der Gründung der Initiative durch Bundeskanzleramt, Bundesfinanzministerium und Bundeswirtschaftsministerium, KfW, Unternehmen und Verbände am 17. September 2024 wurden bis Ende vorigen Jahres 2,64 Milliarden Euro im Markt investiert. Hierzu zählen Beteiligungen an jungen Unternehmen - als direkte Investments, über Venture-Capital-Fonds oder VC-Dachfonds. Weitere Investitionen umfassen etwa Fremdkapital für diese Unternehmen. Bisheriges Ziel ist, bis 2030 private Investitionen von zwölf Milliarden Euro zu erreichen. Im Auftrag der Bundesregierung koordiniert die KfW die WIN-Initiative. Die WIN-Initiative erstellt einmal jährlich ein Reporting. Zahlen für das Jahresende 2026 werden im kommenden Jahr veröffentlicht. Pressekontakt: KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt Konzernkommunikation (KK), Dr. Jobst-Hinrich Wiskow Tel +49 69 7431 55519 mailto:jobst-hinrich.wiskow@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6354064 OTS: KfW