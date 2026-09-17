Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu sinkender Lesefähigkeit

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu sinkender Lesefähigkeit:

"Wir sind dabei, zu verblöden. Ein Grund ist, das vermuten viele Experten, das Smartphone, das 2007 seinen Siegeszug antrat - und mit ihm Social Media. Ein Zeitfresser: Wenn Jugendliche vier Stunden am Tag ins Handy schauen, wird das Budget fürs Lesen längerer Texte einfach immer knapper. KI verschärft das Problem: Wir lagern Denken aus an eine vermeintliche Intelligenz, die aber die menschliche nicht ersetzen kann. Ohne Training schwinden Muskeln, das gilt auch fürs Gehirn. Und: Wer viel liest, ist/wird intelligenter. Daraus müssten Eltern, junge Menschen selbst und die Politik - ja, genau: lernen. Handy-Auszeiten anordnen. Den Umgang mit Inhalten lehren. Und vor allem: Lust aufs Lesen machen."/yyzz/DP/men