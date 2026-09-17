Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu von der Leyens EU-Rede

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu von der Leyens EU-Rede:

"Man bekam den Eindruck, als würde die Kommissionspräsidentin ein Pflichtprogramm abspulen und sich von einer Ankündigung zur nächsten hangeln. Das ist bemerkenswert, denn an Themen und Herausforderungen mangelt es nicht. Europa muss sich in einer Welt behaupten, in der Russland Krieg führt, die USA kein verlässlicher Partner mehr sind, China seine wirtschaftliche Macht ausspielt, Europas Wirtschaft ins Hintertreffen gerät, die Folgen des Klimawandels immer dramatischer ausfallen, die Künstliche Intelligenz die Welt revolutioniert und hybride Angriffe zum Alltag gehören. Und viele der Vorschläge von der Leyens klangen sinnvoll, manche sind durchaus ambitioniert, die meisten aber waren viel zu vage formuliert. Zudem ergibt eine lange Liste politischer Vorhaben noch keine glaubhafte Erzählung davon, wohin sich Europa entwickeln soll."/yyzz/DP/men

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Treffen im Oman
Abkommen zur Straße von Hormus geplant13. Sept. · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Debatte um Technologie-Entwicklung
China weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurück14. Sept. · dpa-AFX
China weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurück
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depotgestern, 12:02 Uhr · onvista
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wird15. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen