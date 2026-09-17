RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen

KÖLN (dpa-AFX) - Nach der Zusammenlegung von RTL Deutschland und Sky sollen bis Ende 2027 rund 500 Stellen in den beiden Unternehmen abgebaut werden. Der überwiegende Teil davon solle bereits im Jahr 2026 gestrichen werden, teilte RTL mit. Zuvor hatte "Bild" darüber berichtet./svv/DP/stk