Russland und Ukraine greifen wieder gegenseitig Energie-Infrastruktur an

17. Sep (Reuters) - ⁠Russland und die Ukraine haben sich erneut gegenseitig mit Drohnen und Raketen angegriffen und dabei jeweils auch wieder Energie-Infrastruktur ins Visier genommen. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff wurde eine Ölraffinerie in der russischen Stadt Jaroslawl beschädigt, wie der dortige Gouverneur Michail Jewrajew am Donnerstag auf dem ‌Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Ein dadurch ausgelöstes Feuer sei gelöscht worden. Russland beschoss seinerseits die Energie-Infrastruktur in den ukrainischen Regionen Sumy und Odessa, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ⁠auf der ⁠Online-Plattform X erklärte. Insgesamt sei bei den russischen Angriffen zivile Infrastruktur in acht Regionen beschädigt worden.

Das genaue Ausmaß der Schäden an der Raffinerie in Jaroslawl, die rund 250 Kilometer nordöstlich von Moskau liegt, war zunächst unklar. Die Anlage gehört dem Unternehmen Slavneft, das gemeinsam von Rosneft und Gazprom Neft kontrolliert wird. Sie verfügt über eine Verarbeitungskapazität ‌von 300.000 Barrel Rohöl pro Tag. Die Anlage war ‌bereits wiederholt Ziel ukrainischer Drohnenattacken. Nach einem Angriff am 28. August musste die Verarbeitung an zwei von drei Destillationsanlagen vorübergehend eingestellt werden. Neben dem Angriff in Jaroslawl meldeten die Behörden auch einen ⁠Brand auf einem Industriegelände der südrussischen Region Krasnodar nach dem Absturz von Trümmern abgeschossener ‌Drohnen.

Selenskyj bestätigte den Angriff auf die Ölraffinerie in ⁠Jaroslawl. Er berichtete zudem von einem Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Rostow im Süden Russlands, bei dem Militärflugzeuge und Hubschrauber beschädigt worden seien. "Auch im Schwarzen Meer gab es gute Ergebnisse", erklärte er auf X, ohne weitere Einzelheiten zu ‌nennen.

Die gegenseitigen Angriffe erfolgen ungeachtet einer am ⁠Montag von US-Präsident Donald Trump verkündeten Feuerpause, ⁠die angeblich für Energieanlagen in beiden Ländern gelten soll. Eine Bestätigung für eine solche Vereinbarung gibt es jedoch weder von der Ukraine noch von Russland. Trump hatte zudem am Sonntag an Selenskyj appelliert, Angriffe auf die russische Diesel-Infrastruktur einzustellen, da sie einen weltweiten Kraftstoffmangel verursachten und dadurch der Weltwirtschaft schadeten. Die Lage in Nahost durch den von den USA und Israel begonnenen Krieg gegen den Iran, der die Ölpreise in die Höhe getrieben hat, sei nicht dafür verantwortlich.

(Bericht von Jekaterīna Golubkova in ⁠Tokio und Anna Pruchnicka in Danzig, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)