von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

S&P 500® - Marktbreite: Deutlich Federn gelassen

HSBC · Uhr
onvista bei Google bevorzugen
HSBC Daily Trading

Marktbreite: Deutlich Federn gelassen

Mit Hilfe der Technischen Analyse können Anlegerinnen und Anleger schnell viele Aktien untersuchen. Dadurch erhalten Investoren einen Einblick in die grundsätzliche Marktverfassung. Vor dem Hintergrund dieses Mehrwertes kommt unserer regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung anhand des Momentums, der 200-Tages-Linie und der Relativen Stärke nach Levy eine besondere Bedeutung zu, zumal wir das Thema in den letzten Tagen bereits mehrfach angerissen hatten. Dabei überprüfen wir, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich – gemessen an den drei o. g. Kriterien – in einem Haussetrend befinden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meistbeachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert größer 1 dienen uns als Maßstäbe. Die nebenstehende Tabelle zeigt unsere objektive Auswertung, die sich im Vergleich zur Vorgänger-Analyse deutlich eingetrübt hat. Während sich die Marktbreite-Kennziffern hierzulande und in den USA spürbar verschlechtert haben, schlägt sich Europa unter diesem Blickwinkel am besten. Bei den beiden zuerst genannten Anlageregionen wackelt damit auch die Basisannahme „grundsätzlicher Aufwärtstrend“.

S&P 500® (Daily)

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SP GROUP
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Gewinner
Bayer-Aktie legt vor US-Gerichtstermin zu14. Sept. · dpa-AFX
Das Bayer-Logo auf einem Hochhaus.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depotgestern, 12:02 Uhr · onvista
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wird15. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen