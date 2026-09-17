S&P 500® - Marktbreite: Deutlich Federn gelassen

Mit Hilfe der Technischen Analyse können Anlegerinnen und Anleger schnell viele Aktien untersuchen. Dadurch erhalten Investoren einen Einblick in die grundsätzliche Marktverfassung. Vor dem Hintergrund dieses Mehrwertes kommt unserer regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung anhand des Momentums, der 200-Tages-Linie und der Relativen Stärke nach Levy eine besondere Bedeutung zu, zumal wir das Thema in den letzten Tagen bereits mehrfach angerissen hatten. Dabei überprüfen wir, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich – gemessen an den drei o. g. Kriterien – in einem Haussetrend befinden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meistbeachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert größer 1 dienen uns als Maßstäbe. Die nebenstehende Tabelle zeigt unsere objektive Auswertung, die sich im Vergleich zur Vorgänger-Analyse deutlich eingetrübt hat. Während sich die Marktbreite-Kennziffern hierzulande und in den USA spürbar verschlechtert haben, schlägt sich Europa unter diesem Blickwinkel am besten. Bei den beiden zuerst genannten Anlageregionen wackelt damit auch die Basisannahme „grundsätzlicher Aufwärtstrend“.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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