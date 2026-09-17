Saudi-Arabien könnte Öl heimlich durch Hormus verschiffen

Saudi-Arabiens wichtigste Pipeline liegt nach einem Drohnenangriff brach. Über die Leitung fing das Land den Wegfall der Straße von Hormus auf. Nun bietet sich für das Königreich eine neue Möglichkeit, Rohöl auf den Markt zu bringen.

Vorige Woche griff die Huthi-Miliz auf die sogenannte Ost-West-Pipeline des Landes an, über die Öl ans Rote Meer zur Verschiffung dort geleitet wird. Damit bietet die Pipeline eine Alternative zur Straße von Hormus. Durch die Drohnenschläge der Huthis ist der Betrieb jedoch vorerst unterbrochen.

Dem "Wall Street Journal" (WSJ) zufolge wäre für die Saudis die wohl beste Option, Öl heimlich über die Straße von Hormus zu verschiffen. Die Ölfirma ADNOC, im Besitz der Vereinigten Arabischen Emiraten, setzt bereits eigene Schiffe ein und chartert weitere dazu, um Rohöl zu transportieren.

Die Öltanker fahren üblicherweise nachts unter Schutz des US-Militärs los und laden im Golf von Oman das Öl auf andere Schiffe um. In ähnlicher Weise könnte auch Saudi-Arabien Öl aus der Region transportieren, mutmaßt das "WSJ". Auf diese Art und Weise werden momentan nach Schätzungen täglich bis zu neun Millionen Barrels Öl durch Hormus verschifft.

Heimliche Durchfahrten könnten teuer werden

Dieses Vorgehen ist allerdings kostspielig. Pro Barrel (159 Liter) werden zwischen 16 und 20 Dollar für Crew und Schiffsbesitzer aufgrund des Risikos der Durchfahrt fällig. Dazu kommen Versicherungskosten, die bis zu zehn Prozent der Kosten des Schiffes und dessen Ladung ausmachen. Zudem werde das nötige Equipment für die Umladungen auf offener See knapp, so das "WSJ".

Saudi Aramco, der weltweit größte Ölförderer, hat bereits in der Vergangenheit ein Händchen dafür bewiesen, Infrastruktur schnell zu reparieren, was helfen könnte, den Ölpreis zeitnah zu stabilisieren. Dennoch zeigen die vermehrten Angriffe auf Energieinfrastruktur seit Beginn des Iran-Kriegs, dass das Risiko auf der Angebotsseite zugenommen hat.

Umso wichtiger ist die Versorgung aus dem Förderland Saudi-Arabien für den Markt. Jim Burkhard, Vizepräsident von S&P Global Energy, bezeichnete das Land als “Fundament des globalen Ölhandels, in dem alles, was geschieht, eine größere Bedeutung hat”.

Zuletzt wird auch die Regierung unter Kronprinz Mohammed Bin Salman ein starkes Interesse daran haben, ihr Öl sicher transportieren zu können, denn 55 Prozent der Einnahmen des Staatshaushalts kommen von der Ölindustrie.