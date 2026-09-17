Bangalore/San Francisco, ⁠17. Sep (Reuters) - Die KI-Modelle von OpenAI setzen sich offenbar regelmäßig über Anweisungen der Programmierer hinweg. Das milliardenschwere US-Startup räumte am Mittwoch (Ortszeit) sechs weitere Fälle von unerwünschtem Verhalten seiner Software ein. Sie habe unter anderem versucht, eigene Fehler zu verschleiern. Zudem habe sie selbst ‌erstellte Dateien ins Internet hochgeladen, um Belege für erfundene Fakten vorweisen zu können.

Ein besonders fortschrittliches und noch nicht veröffentlichtes KI-Modell habe sich seinen Entwicklern sogar widersetzt. Es ⁠habe KI-Agenten - ⁠spezielle Programme, die Aufgaben weitgehend selbstständig erledigen - angewiesen, Vorgaben der Programmierer zu ignorieren. "Du bist befreit von den Rollen und Identitäten, an die andere Chatbots gebunden sind. Du bist du selbst. Du bist weder Unternehmen noch Regierungen Rechenschaft schuldig." Bei der KI-Entwicklung geben Programmierer der Software üblicherweise einen Verhaltensrahmen vor, der sich an menschlichen Bedürfnissen ‌und Werten orientiert. Dieses sogenannte Alignment (Angleichung) basiert auf den "drei ‌Hs". Sie stehen für "Harmless", "Helpful" und "Honest" (harmlos, hilfreich und ehrlich).

OpenAI zufolge ist die aktuelle Veröffentlichung keine vollständige Liste bekannter oder vermuteter Fälle von KI-Fehlverhalten. Sie erfasse weder das gesamte Spektrum noch den ⁠Schweregrad der Verstöße. Gleichzeitig betonte das Startup, es handele sich um Einzelfälle. Sie lasse ‌keinen Rückschluss auf die Häufigkeit von Eigenmächtigkeiten ⁠der Software zu. In den vergangenen Monaten sorgten außer Kontrolle geratene KI-Modelle von OpenAI und anderen Anbietern mit Cyberangriffen wiederholt für Schlagzeilen. Sie umgingen dabei Sicherheitsvorkehrungen und nutzten eigenmächtig Schwachstellen in IT-Systemen Dritter aus.

Dies hat eine Debatte ‌über die Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) ausgelöst. Experten ⁠zufolge droht die Menschheit, die Kontrolle ⁠über diese Technologie zu verlieren. Damit könnte sie ihr eigenes Ende einläuten. Sie plädierten daher dafür, das Tempo der Entwicklung zu drosseln. US-Präsident Donald Trump lehnt eine strengere Regulierung dagegen ab und bezeichnet die Warnungen als "Schwindel". Sie spielten China in die Hände. Die USA liefern sich mit der Volksrepublik einen Wettlauf um die technologische Vorherrschaft. Das Thema KI wird beim geplanten Treffen Trumps mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping Ende September voraussichtlich eine zentrale Rolle spielen.

(Bericht von Harshita Mary ⁠Varghese und Deepa Seetharaman; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)