Schweizer Ständerat schiebt Entscheid zu UBS auf

Zürich, 17. ⁠Sep (Reuters) - Im Streit um schärfere Kapitalvorschriften für die Großbank UBS hat das Schweizer Parlament eine Abstimmung auf kommende Woche aufgeschoben. Die kleine Kammer (Ständerat) des Parlaments in Bern schloss am Donnerstag ‌die allgemeine Diskussion ab. Aus Zeitgründen wurde die Beratung dann aber unterbrochen. Der Ständerat werde die Beratung am Mittwochmorgen wieder ⁠aufnehmen, erklärte ⁠Präsident Stefan Engler. Dann werde sich Finanzministerin Karin Keller-Sutter äußern, bevor das Geschäft abgeschlossen werde.

Die Regierung in Bern (Bundesrat) will mit einem Maßnahmenpaket verhindern, dass es nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse im Jahr 2023 und deren anschließender Übernahme ‌durch die UBS zu einer erneuten ‌Banken-Schieflage kommt. Der Vorschlag des Bundesrates würde dem Vermögensverwaltungsriesen zusätzliche Kernkapitalanforderungen von rund 20 Milliarden Dollar aufbürden, um ihn krisenfester zu machen. ⁠Die UBS bekämpft den Vorstoß, weil sie so weniger Geld ‌für Wachstum und Ausschüttungen an ⁠die Aktionäre zur Verfügung hätte.

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats überwies Ende August einen wesentlich sanfteren Gegenvorschlag zur Regierungsvorlage. So soll die UBS ihre ausländischen ‌Tochtergesellschaften mit 50 Prozent ⁠hartem Kernkapital (CET1) und 50 Prozent sogenannten ⁠AT1-Anleihen unterlegen. Die Regierung fordert dagegen 100 Prozent hartes Kernkapital, das für die Bank wesentlich teurer ist als AT1-Anleihen. Neben dem Antrag der Kommission sprachen sich bei der Debatte am Donnerstag auch mehrere Abgeordnete für einen Vorschlag aus, wonach die UBS die Auslandstöchter mit 90 Prozent Eigenkapital unterlegen müsse.

(Bericht von Oliver Hirt und Dave Graham, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)