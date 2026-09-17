SEAGATE - Warnsignale in verschiedenen Zeitebenen

Die Seagate-Aktie hat von April 2025 bis Juni 2026 einen außergewöhnlich dynamischen Lauf von 63 USD auf über 1.100 USD auf das Börsenparkett hingelegt. Seit dem Allzeithoch bei 1.145 USD gerät der Hausseimpuls allerdings ins Stocken. So fallen im Monatschart die jüngsten drei Kerzen mit kleinen Körpern auf – ein Muster, das typischerweise für ein nachlassendes Aufwärtsmomentum spricht. Auf Wochenbasis droht zudem eine Topbildung. Entscheidend sind dabei die jüngsten Korrekturtiefs bei knapp 700 USD, welche die Nackenlinie einer möglichen oberen Umkehr definieren. Als frühes Warnsignal könnte dabei der Tageschart fungieren, wo die Bewegungsstruktur der letzten Wochen einer „bearishen Flagge“ ähnelt (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund würde der Bruch des Trends (akt. bei 776,94 USD) den Druck auf den Technologietitel weiter erhöhen. Im Fall einer Topbildung definiert die 200-Tage-Linie (akt. bei 613,74 USD) einen wichtigen Rückzugsbereich. Insgesamt besitzt das Chartbild der Seagate-Aktie – und zwar in unterschiedlichen Zeitebenen – zusehends Risse.

SEAGATE (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SEAGATE

Quelle: LSEG, tradesignal²

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