Sender: Schwedens Mitte-Links-Opposition gewinnt Parlamentswahl hauchdünn

Stockholm, ⁠16. Sep (Reuters) - Die schwedische Mitte-Links-Opposition hat einem Medienbericht zufolge das amtierende rechte Regierungsbündnis bei der Parlamentswahl mit einem hauchdünnen Vorsprung besiegt. Nach ‌Auszählung von 99 Prozent der Stimmen vom Sonntag komme das Lager um Oppositionsführerin Magdalena Andersson ⁠von ⁠den Sozialdemokraten auf 175 der 349 Sitze im Parlament, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender SVT am Mittwoch. Damit zeichnet sich in dem skandinavischen Land ein Regierungswechsel ab. Der rechte ‌Block von Ministerpräsident Ulf Kristersson, ‌dem auch die rechtsextremen Schwedendemokraten angehören, steuert Daten der Wahlbehörde zufolge auf 174 Mandate zu. ⁠Lediglich 26.169 Stimmen trennten die beiden Lager ‌am Nachmittag.

"Die Wahrscheinlichkeit einer ⁠Wende ist zum jetzigen Zeitpunkt so gering, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass die Opposition bei dieser Wahl die ‌meisten Sitze erringen ⁠wird", berichtete SVT weiter. ⁠Die Wahlbehörde zählt derzeit noch die letzten per Brief oder aus dem Ausland eingegangenen Stimmen aus. Es könnte noch bis Donnerstag dauern, bis das endgültige Ergebnis feststeht.

Bericht von Johan Ahlander, Anna Ringstrom und Terje SolsvikBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).