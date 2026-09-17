Studie: Gastro-Steuersenkung verpufft - nur ein Prozent Gerichte billiger

Berlin, 17. Sep (Reuters) - ⁠Die vier Milliarden schwere Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie hat der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zufolge ihr Ziel verfehlt. Obwohl die Bundesregierung damit auch die Gäste entlasten wollte, wurde nur rund ein Prozent von mehr als 180.000 untersuchten Gerichten günstiger, wie aus einer am Donnerstag in Berlin vorgestellten Preisstudie und einer Beschäftigtenumfrage der NGG hervorgeht. Demnach nimmt zugleich der Frust beim Personal ‌zu. Bereits 71 Prozent hätten darüber nachgedacht, die Branche zu verlassen. Der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler zog eine ernüchternde Bilanz: "Tatsächlich ist davon nichts bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen." Kritisch sei, dass auch die Beschäftigten bisher nicht ⁠vom Steuergeschenk profitiert ⁠hätten.

Der Deutsche Hotellerie- und Gastronomieverband (Dehoga) wies die Kritik zurück. "Die Einführung der sieben Prozent Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie war kein staatliches Preissenkungsprogramm", sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Jana Schimke. "Ziel der Maßnahme war und ist" es, die Gastronomie wirtschaftlich zu unterstützen, Wettbewerbsverzerrungen aufzuheben und bei Lieferungen von Lebensmitteln Abgrenzungsschwierigkeiten zu beseitigen. Jeder Betrieb habe unterschiedlich reagiert. "Manche haben Preissenkungen vornehmen können, andere haben die Löhne angehoben, wieder andere haben neue Mitarbeiter eingestellt, modernisiert und ihr Angebot weiter verbessert." Schimke ‌verwies auf deutlich gestiegene Kosten bei Energie, Lebensmitteln und Getränken sowie ‌auf den höheren Mindestlohn.

Gewerkschafter Zeitler forderte einen Kurswechsel: "Wer Fachkräfte gewinnen und halten will, muss bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen bieten, statt den Acht-Stunden-Tag infrage zu stellen." Die NGG werde den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen mit dem Dehoga erhöhen. Dort erlebe ⁠man eine große Blockadehaltung bei Lohnerhöhungen, sagte Zeitler.

FAST KEINE PREISSENKUNGEN - VIELE GERICHTE SOGAR TEURER

Laut der Studie von wmp consult für ‌die NGG blieben 91 Prozent der Preise für die ⁠untersuchten Gerichte in über 12.000 Restaurants unverändert. Rund acht Prozent verteuerten sich sogar, während nur ein Prozent günstiger wurde. Besonders häufig verteuerten sich Bowls (14 Prozent), Schnitzel (11 Prozent) und Steaks (10 Prozent). Im Durchschnitt stiegen die Preise um 0,5 Prozent. In Hamburg, Bremen und den meisten Bundesländern im Westen gab es im ‌Schnitt mehr Preissteigerungen als im Osten.

Die Koalition von Union und ⁠SPD hatte die Mehrwertsteuer für Speisen Anfang 2026 dauerhaft ⁠von 19 auf sieben Prozent gesenkt - und so jahrelange Forderungen der Branchen-Lobby erfüllt. Im Gesetzentwurf hieß es, die Weitergabe an Konsumenten sei ebenso möglich wie zusätzliche Investitionen der Betriebe. "Bei vollständiger Weitergabe der Steuerentlastung an die Verbraucher hätten die Endpreise rechnerisch um rund zehn Prozent sinken können", teilte die NGG mit.

Fast jede zweite Person der mehr als 2000 befragten Beschäftigten arbeitet regelmäßig acht bis zehn Stunden täglich, drei Viertel können sich nach der Arbeit nicht genug erholen. 79 Prozent berichten von kurzfristigen Dienstplanänderungen, die das Vereinbaren von Beruf, Familie und Privatleben erschweren. Rund 96 Prozent plädieren dafür, die tägliche Höchstarbeitszeit zu begrenzen. Der Dehoga fordert - wie andere Verbände - ein ⁠Umstellen von täglicher auf wöchentliche Höchstarbeitszeit und will damit mehr Flexibilität. Die NGG lehnt dies ab.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)