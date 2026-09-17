TAGESVORSCHAU: Termine am 18. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 18. September

TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken TERMINE KONJUNKTUR 01:00 GBR: Verbrauchervertrauen 9/26 01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 8/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/26 10:00 ITA: Leistungsbilanz 7/26 11:00 EUR: Bauproduktion 7/26 15:15 USA: Industrieproduktion 8/26 16:00 USA: Frühindikator 8/26 JPN: Notenbank-Entscheidung SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung und Abschluss Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 10:00 DEU: Eröffnung des Tags der Schiene u.a. mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) EUR: Treffen der Euro-Gruppe und informelles Treffen der Finanzminister der EU-Staaten

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