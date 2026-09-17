Trading-Chance Netflix: 50% unterbewertet?

Die Tendenz geht längst weg vom herkömmlichen Fernsehen, hin zu Streaming. Und hier setzt Netflix Maßstäbe und stellt in etwa ein solches Branding dar, wie es in anderen Bereichen Apple oder Coca Cola tun.

Was macht Netflix?

Netflix ist ein US-amerikanisches Streaming-Unternehmen, das eine globale Streaming-Plattform für Filme, Serien und Dokumentationen betreibt. Das Unternehmen war einer der Pioniere des modernen Video-Streamings und ist mit mehreren hundert Millionen Abonnenten weltweit einer der größten Anbieter im Markt. Im Segment Streaming, dem einzigen Segment, vermarktet man monatliche Streaming-Abonnements an Endkunden in nahezu allen Ländern weltweit und finanziert damit ein umfangreiches Portfolio aus eingekauften Inhalten und selbst produzierten Eigenproduktionen, das durch ein neueres werbefinanziertes Tarifmodell ergänzt wird. Der Streaminganbieter profitiert von einer globalen Skalierung und einem zunehmend werbefinanzierten Geschäftsmodell. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren striktere Maßnahmen gegen Account-Sharing eingeführt und investiert in Inhalte sowie zunehmend in Live-Sportübertragungen und interaktive Formate, um neue Nutzer zu gewinnen und das Engagement bestehender Abonnenten zu steigern.

Die Ultimative Transformation

Der Wandel vom regionalen US-DVD-Verleih per Post zum weltweiten Branchenprimus des digitalen Gamings und Video-Streamings zählt zu den bemerkenswertesten Transformationen der modernen Wirtschaftsgeschichte. Ursprünglich 1997 mit einem auf späten Rückgabegebühren basierenden Alternativmodell zur Videothek gestartet, stellte der Pionier frühzeitig die Weichen in Richtung Digitalisierung. Mit dem Einstieg in das Streaming im Jahr 2007 und der kurz darauf folgenden Veröffentlichung bahnbrechender Eigenproduktionen setzte das Unternehmen völlig neue Maßstäbe für das weltweite Sehverhalten und etablierte das exklusive Serienformat als festen Standard der globalen Popkultur.

In der heutigen Medienlandschaft nimmt der einstige Herausforderer unangefochten die Position des globalen Marktführers ein. Die weltweite Verbreitung und der immense Datenfundus bieten unschätzbare Skaleneffekte, die eine rentable Produktion millionenschwerer Formate überhaupt erst ermöglichen. Dennoch wandelt sich das Wettbewerbsumfeld drastisch. Giganten der Unterhaltungs- und Technologiebranche dringen aggressiv in den Markt ein oder bündeln Angebote mit anderen Dienstleistungen. Dieser verhärtete Konkurrenzkampf führt dazu, dass die schiere Abonnentenzahl langsam an ihre natürlichen Grenzen stößt und der Fokus verstärkt auf die Rentabilität pro Nutzer verschoben werden muss.

Aus diesem Umbruch erwachsen essenzielle Risiken. Die exzessiven Budgets für Content lassen Fehltritte teuer werden, während das gestiegene Angebot die Bindungskraft des Publikums schwächt. Gleichzeitig zwingt das nachlassende organische Wachstum dazu, traditionelle Tabus zu brechen: Werbefinanzierte Abo-Modelle, striktere Maßnahmen gegen das Teilen von Zugangsdaten sowie spürbare Preiserhöhungen fordern die Geduld der Kundschaft heraus.

Diesen Herausforderungen stehen jedoch enorme Wachstumschancen gegenüber. Das lukrative Werbegeschäft etabliert sich zusehends als zweite starke Ertragssäule. Um die Verweildauer auf den Plattformen weiter zu maximieren, investiert das Management zielgerichtet in die Einbindung von Live-Sport-Events, Videopodcasts, Gaming-Inhalten sowie den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz für personalisierte Oberflächen. Die langfristigen Zukunftsperspektiven hängen daher maßgeblich davon ab, ob der Schritt von einer rein passiven Film- und Serienbibliothek hin zu einer vielschichtigen, interaktiven Unterhaltungsplattform dauerhaft gelingt.

In Sachen Margenstärke spielt das Unternehmen zweifelsohne in der Champions League. Die Netto-Marge beläuft sich inzwischen auf mehr als 27 Prozent und soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Seinen Gewinn je Aktie steigerte der Streamingdienst von 0,04 Dollar in 2016 auf heute 3,31 Dollar. Bis 2029 will man das Ergebnis 5,46 Dollar je Anteilsschein verbessern. Das sind rosige Aussichten, zumal die Verschuldungsquote mit 19 Prozent in einem gesunden Bereich liegt. An der Börse ist das Unternehmen ausgesprochen niedrig bewertet und wird gegenwärtig 50 Prozent unter dem historischen Durchschnitts-KGV gehandelt.

Altes Hoch getestet: Jetzt Trendbruch?

Zwischen 2022 und 2026 legte der Aktienkurs eine fulminante Rallye aufs Börsenparkett und entwickelte sich von etwa 20 auf, in der Spitze, 134 US-Dollar. Es folgte eine scharfe Korrektur, die am alten Zwischenhoch und heutigen Horizontal-Support von 70 Dollar gestoppt wurde. Seitdem erholt sich der Kurs wieder. Bei etwa 90 Dollar verläuft die Abwärtstrendlinie der jüngsten Korrektur. Gelingt es, diese zu überwinden, sind die bisherigen Höchststände in Sichtweite. Mit der günstigen Bewertung als Rückenwind sollte hier langfristig sogar ein Anstieg bis weit über 200 Dollar realistisch sein.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Eine absolute Top-Aktie mit erheblichem Potenzial und einer prima Ausgangssituation. Die Bestätigung der Unterstützung und die massive Unterbewertung machen Netflix kurz- und langfristig zu einem vermeintlichen Spitzen-Investment. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht, um an einer möglichen Rallye partizipieren zu können. Nachfolgend stellen wir Ihnen dieses vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Netflix

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 67,826 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 76 USD entspricht das einem Hebel von 8,33. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR1VWS.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 134 USD

Unterstützungen: 57 und 70 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Netflix

Basiswert Netflix WKN UR1VWS ISIN DE000UR1VWS4 Basispreis 67,826 USD K.O.-Schwelle 67,826 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end Emittent UniCredit Hebel 8,33 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.