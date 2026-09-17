Trading-Chance Sanofi: 200 Prozent Gewinnsteigerung!?

Warum ist dieses Auswahlkriterium so gut?

Wann immer ein Filter oder ein Qualitätskriterium bemüht werden, muss man hinterfragen, ob es wirklich eine Schärfe und Signifikanz hat oder ob massenhaft Werte dieses Kriterium erfüllen. Wie Sie eingangs bereits lesen konnten gibt es aus insgesamt knapp 63.000 börsengelisteten Aktien gerade einmal 150, die ihre Dividende in mindestens 25 aufeinander folgenden Jahren alljährlich erhöht haben. Mathematisch ist das also absolut signifikant und ein scharfes Qualitätskriterium. Die fundamentale Logik ist: ein Unternehmen, das alljährlich mehr ausschütten kann, wirtschaftet höchstwahrscheinlich sehr gesund und hat regelmäßige Steigerungen des Ergebnis´, so dass nicht nur keine Kürzungen vorgenommen werden müssen, sondern man seinen Aktionären immer mehr auszahlen kann. Das wiederum zieht frisches Kapital von Investoren an, wodurch eine freundliche Kursentwicklung zusätzlich unterstützt wird.

Was macht Sanofi?

Sanofi ist ein französischer Pharmakonzern und einer der größten Hersteller verschreibungspflichtiger Medikamente und Impfstoffe in Europa. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Medikamente in den Therapiegebieten Immunologie, Onkologie, seltene Erkrankungen und Impfstoffe und ist insbesondere für das Immunologie-Blockbuster Dupixent (gemeinsam mit Regeneron) bekannt. Im Segment Biopharma entwickelt und vermarktet man verschreibungspflichtige Medikamente in den Therapiegebieten Immunologie, Onkologie, seltene Erkrankungen, Hämatologie sowie Impfstoffe gegen Grippe, Polio und seltene Infektionskrankheiten, wobei Dupixent gegen entzündliche Hauterkrankungen und Asthma als zentraler Umsatztreiber gilt. Im Segment Other werden ergänzende Erlöse und Aktivitäten zusammengefasst, die nicht direkt dem Kerngeschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und Impfstoffen zugeordnet sind und nach der Verselbständigung der Consumer-Health-Sparte Opella relativ klein bleiben. Der Pharmakonzern hat das Geschäft durch die geplante Abspaltung der Consumer-Health-Sparte Opella weiter fokussiert. Das Unternehmen investiert massiv in die immunologische Pipeline, um die Abhängigkeit von Dupixent durch neue Blockbuster-Wirkstoffe zu reduzieren.

Mit einer Netto-Marge von 8,69 Prozent ist Sanofi im Branchenvergleich gut aufgestellt. Nach einer Stagnation des Ergebnisses je Aktie binnen der letzten 10 Jahre im Bereich um 3,33 Euro je Aktie will das Unternehmen seinen Gewinn bis 2029 auf sage und schreibe 9,82 Euro je Anteilsschein nahezu verdreifachen. Die Schuldenquote ist mit 18 Prozent in einem gesunden Bereich. An der Börse ist die Aktie mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 8,9 klar unterbewertet. Das langfristige Durchschnitts-KGV liegt bei 12,6! Damit sind die Papiere perspektivisch sehr attraktiv und bieten eine tolle Kauf-Chance, zumal der Chart ein Long-Engagement unterstützt.

Unterstützung erreicht: Jetzt kaufen?!

Seit 2012 bewegt sich der Aktienkurs in einer sehr stabilen Seitwärts-Range, die sich von 72-75 Euro auf der Unter- bis 93-102 Euro auf der Oberseite erstreckt. Vorübergehende Ausreißer aus dieser Spanne waren nur sehr kurz.

Derzeit erreicht der Kurs wieder die Unterstützungszone, wodurch sich eine antizyklische Kauf-Chance für uns ergibt. Zunächst gehen wir von einer Fortschreibung der Seitwärtsbewegung aus, ehe es langfristig weiter in Richtung neuer Allzeithochs, wie man es von Dividenden-Aristokraten gewohnt ist, gehen dürfte.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Unterbewertung an der Börse, das Erreichen der technischen Support-Zone im Chart und die Wachstumsaussichten für die bevorstehenden Jahre machen diese Trading-Chance hochattraktiv. Wir haben ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten. Auch bei dieser Aktie erscheint es angesichts der langfristigen Perspektive sinnvoll, sich in mehreren Tranchen einzukaufen, womit auch der Cost-Average-Effekt ausgespielt werden kann und sich der Durchschnittspreis verbessert.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Sanofi

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 57,259 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 74 Euro entspricht das einem Hebel von 4,28. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN80XU.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 102 Euro

Unterstützungen: 72-75 Euro

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Sanofi

Basiswert Sanofi Sa WKN UN80XU ISIN DE000UN80XU8 Basispreis 57,259 Euro K.O.-Schwelle 57,259 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 4,26 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.