Umfrage: Linke in Berlin knapp auf Platz eins

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor der Abgeordnetenhauswahl liegt die Berliner Linke laut einer weiteren Umfrage knapp vor der CDU. Demnach käme die Partei nach einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des "Tagesspiegels" auf 21 Prozent. Die Berliner CDU rangiert dahinter mit 20 Prozent. Es folgen die AfD (18 Prozent) und die Grünen (16 Prozent). Die SPD landet auf Platz fünf (12 Prozent). BSW und FDP würden laut dieser Umfrage den Einzug ins Parlament verpassen.

Der Befragungszeitraum lag laut der Zeitung zwischen dem 3. September und dem 17. September - also teils vor Bekanntwerden der Ermittlungen gegen den SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach. Zweierbündnisse sind laut der Umfrage nicht möglich. Denkbar wären eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD und eine aus Linken, Grünen und SPD. Derzeit regiert eine Koalition aus CDU und SPD. Gewählt wird am Sonntag. In mehreren Umfragen hat sich bereits ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Linke abgezeichnet.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang./ca/DP/zb