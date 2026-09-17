UN-Generalsekretär warnt vor KI-Risiken

New York, ⁠16. Sep (Reuters) - UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor rasant wachsenden Gefahren durch Künstliche Intelligenz (KI) gewarnt und sich damit gegen US-Präsident Donald Trump gestellt. Im Vorfeld der UN-Vollversammlung in der kommenden Woche ‌in New York forderte Guterres am Mittwoch eine stärkere Überwachung der Technologie. Es sei die oberste Pflicht jeder Regierung, ⁠ihre ⁠Bürger zu schützen – auch vor den Bedrohungen durch KI, sagte er. Führende KI-Nationen müssten gemeinsame Leitplanken einziehen, um eine globale Katastrophe zu verhindern. Trump hatte Bedenken aus der Branche dagegen am Montag heruntergespielt. Die USA verfügten bereits über ausreichende ‌Schutzmaßnahmen, um KI-Unternehmen zu regulieren, erklärte ‌der Präsident. Zudem profitiere China von den Zweifeln an der KI-Entwicklung.

Die öffentliche Sorge über die potenziellen Gefahren der Technologie wächst. Vergangene ⁠Woche war der Forscher Jacob Coxon vom KI-Unternehmen Anthropic unter ‌anderem mit der Begründung zurückgetreten, ⁠Entwickler glaubten ernsthaft, KI könnte die Menschheit bis Ende des Jahrzehnts auslöschen. Guterres drängt seit Langem auf eine globale Regulierung und rief 2023 ein UN-Beratergremium ins ‌Leben. Diplomaten zufolge könnte ⁠sich auch der UN-Sicherheitsrat in ⁠der kommenden Woche mit dem Thema befassen. Parallel dazu wird Trump in der nächsten Woche den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington treffen. Einer früheren Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge planen die USA und China zudem für Mitte September ein separates Treffen auf Arbeitsebene, um über die Risiken von KI zu beraten.

(Bericht von Antoni SlodkowskiBearbeitet ⁠von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)