(Stellt im vierten ⁠Absatz richtig, dass die Schule neben einem Marinestützpunkt der Islamischen Revolutionsgarde lag, nicht: dass sich ein hochrangiger iranischer Militärkommandeur vor Ort aufhielt)

- von Olivia Le Poidevin

Genf, 17. Sep (Reuters) - Eine UN-Untersuchungskommission wirft den USA mögliche Kriegsverbrechen im Iran und der Führung in Teheran Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Es gebe hinreichende Gründe für die Annahme, dass die USA für zwei Militärschläge gegen eine ‌Schule und eine Sportstätte im Iran im Februar verantwortlich seien, teilte die unabhängige UN-Mission für den Iran am Donnerstag mit. Diese Angriffe seien Kriegsverbrechen. Zudem hätten die iranischen Behörden bei der gewaltsamen Niederschlagung von regierungskritischen Protesten ab Ende ⁠Dezember Verbrechen gegen ⁠die Menschlichkeit begangen.

Der Bericht soll dem UN-Menschenrechtsrat in Genf vorgelegt werden. Er untersucht das Vorgehen der USA in dem seit Februar andauernden Iran-Krieg sowie die Reaktion der Regierung in Teheran auf die landesweiten Unruhen. Die Vertretungen der USA und des Iran in Genf reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters.

Den UN-Experten zufolge gibt es hinreichende Gründe für die Annahme, dass US-Streitkräfte für einen Angriff auf die Schajareh-Tayyebeh-Grundschule in der Stadt Minab verantwortlich seien. Nach iranischen Angaben wurden ‌dabei mehr als 150 Menschen getötet, darunter etwa 120 Schulkinder. Dies sei ‌ein rücksichtsloser Angriff auf Zivilisten und zivile Infrastruktur, was nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen darstelle. Die Schule lag dem Bericht zufolge neben einem Marinestützpunkt der Islamischen Revolutionsgarde.

Dass die USA die entsprechenden Informationen in ihren Zieldatenbanken nicht aktualisierten und nicht überprüften, ob es sich ⁠bei dem Gebäude um ein militärisches Ziel handelte, ging demnach über bloße Fahrlässigkeit hinaus. "Vielmehr richteten die USA die Angriffe gegen ‌das Schulgebäude, obwohl sie sich des erheblichen Risikos bewusst waren, ⁠ein ziviles Objekt zu treffen, und nahmen dabei rücksichtslos in Kauf, dass dies geschehen könnte", hieß es in dem Bericht. US-Präsident Donald Trump hatte im Juni unter Berufung auf eine Untersuchung erklärt, niemand habe im Februar absichtlich eine Mädchenschule im Iran angegriffen.

ERHEBLICHE ESKALATION

Zu einem ähnlichen Schluss kam die Kommission bei einem Angriff auf ‌ein Sportzentrum in Lamerd, bei dem 22 Zivilisten getötet oder ⁠verletzt wurden. Das US-Zentralkommando hatte im März erklärt, die ⁠US-Streitkräfte hätten an dem betreffenden Tag keine Angriffe gegen Lamerd geflogen. US-Vertreter hatten in der Vergangenheit erklärt, Militäreinsätze stünden im Einklang mit dem Völkerrecht.

Mit Blick auf die Menschenrechtsverletzungen im Iran stellte die UN-Mission fest, dass die dortigen Behörden bei den Protesten ab Ende Dezember systematisch gegen Zivilisten vorgegangen seien. Dazu zählten rechtswidrige Tötungen, Folter, willkürliche Verhaftungen und das Verschwindenlassen von Personen. Menschenrechtsgruppen zufolge sind bei der folgenschwersten Niederschlagung von Protesten seit der islamischen Revolution 1979 auch unbeteiligte Passanten getötet worden.

Teheran macht von den USA und Israel unterstützte Terroristen und Aufständische für die Unruhen verantwortlich. Die UN-Kommission konnte die Opferzahlen nicht unabhängig überprüfen, geht jedoch davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Opfer weit ⁠über den offiziellen Angaben von 3.038 Toten und 25.000 Verletzten liegt. Die Reaktion der Regierung stelle eine erhebliche Eskalation bei der Unterdrückung Andersdenkender dar. Der Iran hat Vorwürfe systematischer Menschenrechtsverletzungen stets zurückgewiesen.

(Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)