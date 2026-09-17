US-Kongress beschließt Gesetz für Russland-Sanktionen

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat nach dem Senat auch das Repräsentantenhaus für ein Sanktionsgesetz gestimmt, um Russland wegen des Ukraine-Kriegs stärker unter Druck zu setzen. Das Gesetz ist damit noch nicht in Kraft und geht zur Unterzeichnung an US-Präsident Donald Trump./rin/DP/zb

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