Stockholm, 17. ⁠Sep (Reuters) - Der schwedische Autobauer Volvo Cars will mit einer groß angelegten Modelloffensive seinen Marktanteil verdoppeln und die Profitabilität kräftig steigern. Bis 2030 sollen 13 neue Modelle ‌auf den Markt kommen, wie der Konzern am Donnerstag anlässlich seines Investorentags ankündigte. Die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) solle ⁠auf mehr ⁠als acht Prozent steigen, nach 3,5 Prozent im Jahr 2025. An der Börse kamen die Pläne gut an: Die Aktie legte um drei Prozent zu.

Der Schritt ist Teil einer neuen Strategie, die auf ‌regionale Märkte zugeschnitten ist. Sechs ‌der neuen Modelle seien für den chinesischen Markt bestimmt und sollen mit dem Mehrheitseigner Geely entwickelt werden. Sieben weitere Modelle ⁠für westliche Märkte sollen auf neuen Plattformen gebaut werden, ‌um die Investitionskosten zu ⁠senken. Um die Kosten weiter zu drücken, solle zudem die Zusammenarbeit mit Geely bei der Beschaffung vertieft werden.

Volvo hatte in der Vergangenheit wiederholt ‌seine Profitabilitätsziele verfehlt und ⁠mit Zöllen, einer schwächeren Nachfrage ⁠nach E-Autos und hohen Entwicklungskosten gekämpft. Ein ursprünglich für Mitte des Jahrzehnts angepeiltes Margenziel hatte der Konzern 2025 schließlich ganz zurückgezogen. Analysten der Citi zeigten sich skeptisch, ob eine Verdopplung des Marktanteils angesichts des intensiven Wettbewerbs gelingen kann.

(Bericht von Marie Mannes, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)