Von der Leyen will Details zu Social-Media-Regeln für Kinder nennen

dpa-AFX · Uhr
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STRASSBURG (dpa-AFX) - Soziale Netzwerke sollen für Kinder unter 13 Jahren in der EU künftig nach dem Willen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen tabu sein. Am Tag nach ihrer Ankündigung will sie am Donnerstag (10.00 Uhr) in Straßburg den formellen Vorschlag der EU-Kommission vorstellen. Zusammen mit EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen gibt sie im Europäischen Parlament eine Pressekonferenz.

Anschließend müssen sich das EU-Parlament und die Mitgliedsländer mit dem Vorschlag befassen. Bis es zu einer Einigung kommt und ein Mindestalter tatsächlich eingeführt wird, könnten Monate oder sogar Jahre vergehen. Von der Leyen kündigte am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union einen nach Alter gestaffelten Ansatz an./wea/DP/men

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