Wacker Chemie: Trump-Pläne helfen Silizium-Herstellern nicht

München, 17. Sep (Reuters) - ⁠Die Maßnahmen der US-Regierung unter US-Präsident Donald Trump zum Schutz der heimischen Silizium-Industrie laufen nach Ansicht des Münchner Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie ins Leere. Vorstandschef Christian Hartel bezeichnete die im August angekündigten Mindestpreise und Importzölle auf das Rohmaterial für Chips und Solarmodule auf einem Kapitalmarkttag in London am Donnerstag als "enttäuschend". Sie erfüllten in der derzeitigen ‌Form nicht den Zweck, die Produktion von Polysilizium in den USA zu erhalten. Importe in die USA gebe es ohnehin kaum. Wacker ist eines von zwei Unternehmen, die dort Polysilizium herstellen: Das ⁠Werk in Charleston ⁠im US-Bundesstaat Tennessee ist eines von drei Werken neben Burghausen in Bayern und Nünchritz in Sachsen.

Hartel sagte, Wacker sei noch in konstruktiven Gesprächen mit der US-Regierung über einen wirksamen Schutz. Wenn man sich einige, könnten alle drei Werke erhalten werden - wenn nicht, werde man die Aufstellung "optimieren" und sich auf hochreines Halbleiter-Silizium konzentrieren, wo Wacker Weltmarktführer ist. Bei Solarsilizium ist dagegen die chinesische Konkurrenz übermächtig. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte ‌zuletzt von Insidern erfahren, dass die Mindestpreise die letzten beiden ‌Solar-Kunden von Wacker in den USA vergrault hätten. Wacker erwäge deshalb, das Werk in Charleston mit 600 Mitarbeitern zu schließen. Hartel wollte sich darauf vor den Analysten nicht festlegen. "Wir werden nicht überhastet entscheiden, aber wir werden handeln."

Wacker kündigte ⁠auf dem Kapitalmarkttag an, in den nächsten Jahren "selektiver" zu investieren und die Umsatzrendite damit deutlich nach oben ‌zu schrauben. Künftig sollen im Jahr 300 bis 400 ⁠Millionen Euro investiert werden. Im vergangenen Jahr waren es 466 Millionen, 2023 sogar 710 Millionen Euro. Der Vorstand reagiert damit auf die schwache Chemiekonjunktur und den Gegenwind durch Kriege und Handelsbarrieren. "Künftig will Wacker Investitionen, Innovationen und Ressourcen gezielt auf Geschäfte mit besonders attraktiven strukturellen Wachstumsperspektiven konzentrieren", ‌hieß es in der Mitteilung. Dazu zählten Elektronik, Gesundheit ⁠und Mobilität.

Bereits vor einem Jahr hatte Wacker ⁠das Effizienzprogramm "Pace" aufgelegt, mit dem 1600 Stellen gestrichen und 300 Millionen Euro eingespart werden sollen. 200 Millionen an Einsparungen würden schon in diesem Jahr realisiert, hieß es in der Präsentation. Das Familienunternehmen schraubte zudem seine Langfrist-Ziele zurück. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll auf 13 bis 17 Prozent wachsen. Im Mittel wären das 50 Prozent mehr als in den vergangenen drei Jahren. Vor vier Jahren hatte sich Wacker mehr als 20 Prozent operative Rendite zum Ziel gesetzt. Das drückte die Aktie um 2,7 Prozent. "Es ist ein klarer Einschnitt, aber auch realistisch", kommentierte ein Händler. Von dem ebenfalls vor vier Jahren ausgegebenen ⁠Ziel eines Umsatzes von zehn Milliarden Euro hatte sich Hartel längst verabschiedet.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)