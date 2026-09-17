Warsh macht Ernst mit Zinserhöhung: "Inflation ist schlicht zu hoch"

Washington/Berlin, 16. Sep (Reuters) - ⁠Die US-Notenbank macht im Kampf gegen die hohe Inflation Ernst und erhöht den Leitzins erstmals seit Mitte 2023. Der geldpolitische Schlüsselsatz wurde am Mittwoch um einen Viertelpunkt angehoben - auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. An den Finanzmärkten war fest damit gerechnet worden. Fed-Chef Kevin Warsh machte vor der Presse allerdings klar, dass die Notenbank sich nicht nach diesen Erwartungen richte: "Heute war ‌das unsere Entscheidung." Die recht robuste Wirtschaft und Vollbeschäftigung boten der Notenbank demnach die Gelegenheit, gegen den vom Ölpreisschock befeuerten Preisauftrieb vorzugehen: "Die Inflation ist schlicht zu hoch und das schon zu lange", betonte Warsh.

In ihrem Zinsausblick signalisierten die ⁠Währungshüter, dass sie die ⁠Zügel noch ein weiteres Mal anzuziehen gedenken: Bis Ende 2026 könnte demnach noch ein Erhöhungsschritt hinzukommen, bevor die Fed im kommenden Jahr in den Wartemodus schaltet. "Die Kernbotschaft der Notenbanksitzung ist: Die Fed rechnet nicht mit einem neuen Zinserhöhungszyklus, vielmehr wird der Leitzins lediglich adjustiert", so die Analyse von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Der in den Projektionen vorgesehene weitere Zinsschritt falle gemessen an den Markterwartungen moderat aus. Der Experte verweist darauf, dass an den Terminmärkten knapp drei weitere Zinserhöhungen ‌bis zur Jahresmitte 2027 eingepreist wurden.

Eine Zinssenkung, wie sie US-Präsident Donald Trump ‌nun erneut von der unabhängigen Zentralbank verlangt, ist damit allerdings vom Tisch. Der Republikaner erklärte als Reaktion auf den Beschluss der Währungshüter, dass die Zinssätze in den USA bei einem Prozent oder darunter liegen sollten. Die Zinsen müssten rasch gesenkt werden.

Warsh hatte sich in der ⁠nur rund halbstündigen Pressekonferenz nicht zu den wiederkehrenden Forderungen des Staatschefs geäußert. Die Notenbank sei der Preisstabilität verpflichtet und konzentriere ‌sich auf ihren Bereich, so Warsh.

Trump hatte ihn im Mai ins ⁠Amt gebracht. Dabei machte er klar, dass er von dem neuen Fed-Chef eine lockerere Linie erwartete, als sie Warshs Vorgänger Jerome Powell verfolgt hatte. Jüngsten Reuters/Ipsos-Umfragen zufolge könnten sich die Sorgen der Bürger hinsichtlich der Lebenshaltungskosten mit höheren Zinsen verschärfen. Dies bedeutet Unbill für Trumps Republikaner, die im November bei den Zwischenwahlen um ihre ‌Mehrheit im Kongress bangen müssen. Denn Trumps Popularität hat gelitten - ⁠auch wegen des sich hinziehenden Iran-Krieges. Trump hatte erst ⁠kürzlich mit weitreichenden Handelsbeschränkungen gedroht, sollte die Fed die Zinsen nicht senken. Kein Land sollte seiner Ansicht nach niedrigere Zinsen haben als die USA.

"GEDULDSFADEN GERISSEN"

Die Forderung nach Zinssenkungen widerspricht allerdings der gängigen Lehre, wonach in Zeiten erhöhter Inflation eher eine straffere Geldpolitik angezeigt ist. Die Teuerung hält sich bereits seit fünfeinhalb Jahren über dem Zielwert der Federal Reserve von 2,0 Prozent. Die Fed achtet besonders auf ein Inflationsmaß, das auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher zugeschnitten ist - im Fachjargon PCE-Index genannt. Die daraus berechnete Teuerungsrate lag im Juli wie bereits im Juni bei 3,7 Prozent. Und jüngst setzte der Ölpreis zu einem neuen Höhenflug an, was weitere Inflationsgefahr heraufbeschwören dürfte.

"Bei der Fed ist der Geduldsfaden gerissen. Ihre Zuversicht ⁠ist geschwunden, dass die Inflation auf absehbare Zeit zum Zielwert zurückkehrt", so die Einschätzung von Bastian Hepperle, Ökonom bei Bethmann HAL.

(Bericht von Büro Washington, geschrieben von Reinhard Becker, Mitarbeit Sanne SchimanskiRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)