Weiterer Großauftrag für Windstrom-Plattform geht nach MV

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

ROSTOCK (dpa-AFX) - Der Stromnetzbetreiber 50Hertz hat einen zweiten Milliarden-Auftrag zum Bau einer Windstrom-Plattform auf See überwiegend nach Mecklenburg-Vorpommern vergeben. Die Konverter-Anlage wird zu wesentlichen Teilen in Rostock-Warnemünde vom Unternehmen Neptun Smulders Offshore Renewables gefertigt, wie 50Hertz mitteilte. Gemeinsam mit einem Erstauftrag vom Juni liege das Volumen bei rund 2,5 Milliarden Euro.

Konverter wandeln den von Windkraftanlagen auf See produzierten Wechselstrom in Gleichstrom um, der dann an die Küste transportiert und von dort in große Verbrauchszentren im Land verteilt wird. Gleichstrom hat bei langen Transportwegen deutlich geringere Verlustwerte als Wechselstrom. Die Anlagen sollen in der Nordsee rund 200 Kilometer westlich der Insel Sylt installiert werden./hr/DP/stk

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Steigende Energieträger-Preise
Trump behauptet: Moskau und Kiew wollen Angriffe auf Energie stoppen14. Sept. · dpa-AFX
Trump behauptet: Moskau und Kiew wollen Angriffe auf Energie stoppen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depotgestern, 12:02 Uhr · onvista
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wird15. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen