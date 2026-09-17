Der Film "Obsession" ist harte Kost. Im Horrorgenre angesiedelt, wird darin natürlich psychologisch gefoltert und gemordet. Der Streifen wartet aber auch mit einer überraschend frischen Perspektive auf, weg vom üblichen Schema des Genres.

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