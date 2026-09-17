Geplanter Spinoff von NBC Universal

Wie du vom Comeback des Kinos profitieren könntest

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Das Kino ist seit Jahren unter Druck. Das Filmjahr 2026 zeigt, dass dieser Trend drehen könnte. Der Medienkonzern Comcast will bald eine passende Aktie abspalten.

Quelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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Der Film "Obsession" ist harte Kost. Im Horrorgenre angesiedelt, wird darin natürlich psychologisch gefoltert und gemordet. Der Streifen wartet aber auch mit einer überraschend frischen Perspektive auf, weg vom üblichen Schema des Genres.

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