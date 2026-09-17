Zeitung: EU fordert von China Exportbeschränkung für Hybridautos

17. Sep (Reuters) - ⁠Die Europäische Union hat einem Zeitungsbericht zufolge China zur freiwilligen Begrenzung der Exporte von Hybridfahrzeugen aufgefordert. Dies solle dazu beitragen, einen Handelsstreit abzuwenden, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag unter ‌Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Brüssel wolle den Absatz chinesischer Hybridautos auf etwa 15 Prozent des EU-Marktes ⁠beschränken. "Wenn sie ⁠ihre Exporte in unseren Markt nicht begrenzen, werden wir es tun", zitierte das Blatt einen EU-Vertreter. Es gehe darum, einen industriellen Niedergang in Europa zu stoppen. Dem Bericht zufolge forderte die EU China auch auf, die ‌Ausfuhr anderer Waren wie Chemikalien zu drosseln.

EU-Kommissionspräsidentin ‌Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch erklärt, die Staatengemeinschaft werde alle verfügbaren Mittel nutzen, um das Handelsdefizit mit China ⁠zu verringern. Dieses belief sich im vergangenen Jahr auf 360,6 ‌Milliarden Euro und weitete sich ⁠in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um neun Prozent aus. Von der Leyen sprach im Europäischen Parlament von einem drohenden zweiten "China-Schock" durch Deindustrialisierung. EU-Handelskommissar ‌Maros Sefcovic, der die Verhandlungen ⁠mit der Regierung in Peking ⁠führt, strebt bis Oktober konkrete Ergebnisse an und reist voraussichtlich Anfang nächsten Monats nach China. Die EU führt die steigenden chinesischen Exporte auf Überkapazitäten zurück. Die Volksrepublik weist die Kritik der EU als protektionistisch zurück und wirft ihr im Gegenzug vor, Chinas Entwicklung einschränken zu wollen.

(Bericht von Rishabh Jaiswal, geschrieben von Philipp Krach, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)