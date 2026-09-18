Islamabad, 18. ⁠Sep (Reuters) - Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Polizeieinrichtung im Nordwesten Pakistans sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien fünf Polizisten, teilte die Polizei am ‌Freitag mit. Ein Attentäter habe ein mit Sprengstoff beladenes Auto in die Anlage in der Stadt Kohat ⁠in ⁠der Provinz Chyber Pakhtunkhwa gesteuert, sagte Provinz-Polizeichef Zulfikar Hameed. Der Anschlag ereignete sich nahe einer Moschee auf dem Gelände, in der Polizisten, deren Angehörige und weitere Zivilisten zum Freitagsgebet versammelt waren. Nachdem der ‌Wagen gegen eine Außenmauer geprallt sei, ‌hätten bewaffnete Komplizen des Attentäters das Feuer eröffnet. Ein Angreifer mit einer Sprengstoffweste sei von Sicherheitskräften getötet worden. ⁠Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

In den pakistanischen ‌Regionen an der Grenze ⁠zu Afghanistan hat die Gewalt in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Islamistische Rebellen greifen immer wieder vor allem das Militär und die Polizei ‌an. Die Regierung in ⁠Islamabad wirft den Aufständischen vor, ⁠von Afghanistan aus zu operieren und dort sichere Rückzugsorte für die Ausbildung und Planung von Anschlägen zu nutzen. Die dort herrschenden radikal-islamischen Taliban weisen diese Vorwürfe zurück und bezeichnen die Gewalt als ein innenpolitisches Problem Pakistans.

(Bericht vom Reuters-Büro in Islamabad, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)