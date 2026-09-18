AKTIEN IM FOKUS: Infineon zieht an - Oddo-Hochstufung und erholtes Chip-Umfeld

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FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL (dpa-AFX) - Eine Hochstufung der Investmentbank Oddo BHF hat die Infineon-Aktien am Freitag vorbörslich relativ deutlich angetrieben. Nachdem sie am Vortag dem erholten Umfeld in der globalen Chipbranche mit einem gut einprozentigen Minus nicht gefolgt waren, wurden sie am Morgen auf der Plattform Tradegate 2,5 Prozent höher gehandelt.

Die Branchentendenz blieb positiv: In Asien nahmen die Kurse den Rückenwind von der Nasdaq-Börse auf, wo Aktien wie jene von Nvidia am Vortag angezogen hatten. So stiegen die Titel des Chipriesen SK Hynix in Seoul deutlich. Vorbörslich legten auf Tradegate auch die Aktien des Waferproduzenten Siltronic und der Chip-Branchenausrüster Jenoptik , Suss Microtec sowie Aixtron auf ihrem Erholungskurs weiter zu.

Analyst Stephane Houri begründete die Hochstufung von Infineon auf "Outperform" mit der jüngsten Kurskorrektur, die die Bewertung nun wieder attraktiver gemacht habe. Im Juni hatten die Infineon-Aktien mit knapp 89 Euro noch ihr höchstes Niveau seit 26 Jahren erreicht, seither aber bis zu 40 Prozent an Wert verloren. Hervorragende Aussichten für 2027 seien aber kaum zu ignorieren, schrieb der Experte nach einer Roadshow in Paris./tih/edh/stk

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