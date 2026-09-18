ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Bilfinger auf 100 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe mit dem Sparprogramm "Agile" schnell gegengesteuert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die heftige Gewinnwarnung. Das augenblickliche Problem liege vor allem in der Profitabilität./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET

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