ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Renk auf 'Buy' - Ziel weiterhin bei 65 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Renk bei einem unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der jüngste Kursrückschlag biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Sam Burgess am Freitag. Der Getriebespezialist im Rüstungsbereich zeichne sich durch eine gut absehbare Wachstums- und Gewinnentwicklung aus./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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