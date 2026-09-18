ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Overweight' - Ziel 79,88 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Brauereikonzerns zählten in diesem Jahr bisher zu den stärksten Konsumwerten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Zu verdanken sei dies der guten Ergebnisentwicklung und der Rückkehr zum Absatzwachstum. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag dürfte es vor allem um den Cashflow gehen und damit perspektivisch um höhere Ausschüttungen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 23:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST

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