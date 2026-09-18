ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siltronic auf 120 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 105 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Blaiklock geht beim Waferhersteller nun von höheren Durchschnittspreisen aus, wie er am Donnerstag schrieb. Der Markt werde bei starkem Wachstum knapper./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 14:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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