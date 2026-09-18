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Afrikas größter Börsengang

Dangote-IPO überlastet Nigerias Investment-Plattformen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Der Rekord-Börsengang der nigerianischen Dangote Petroleum Refinery im Volumen von 1,6 Milliarden Dollar sorgt für einen massiven Ansturm von Kleinanlegern. Die hohe Nachfrage führte zu Ausfällen mehrerer digitaler Handelsplattformen.

Ölspeicher sind zu sehen.
Quelle: Adobe.com/Kalyakan
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(Reuters) - Der Ansturm von Kleinanlegern auf den Börsengang der Ölraffinerie Dangote Petroleum Refinery in Nigeria hat zahlreiche digitale Investment-Plattformen des Landes lahmgelegt. Das mit 1,6 Milliarden Dollar größte IPO in der Geschichte Afrikas stelle die Belastbarkeit der Finanzinfrastruktur des Landes auf die Probe, sagten Marktteilnehmer.

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