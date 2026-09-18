PlusAfrikas größter Börsengang
Dangote-IPO überlastet Nigerias Investment-Plattformen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Rekord-Börsengang der nigerianischen Dangote Petroleum Refinery im Volumen von 1,6 Milliarden Dollar sorgt für einen massiven Ansturm von Kleinanlegern. Die hohe Nachfrage führte zu Ausfällen mehrerer digitaler Handelsplattformen.
(Reuters) - Der Ansturm von Kleinanlegern auf den Börsengang der Ölraffinerie Dangote Petroleum Refinery in Nigeria hat zahlreiche digitale Investment-Plattformen des Landes lahmgelegt. Das mit 1,6 Milliarden Dollar größte IPO in der Geschichte Afrikas stelle die Belastbarkeit der Finanzinfrastruktur des Landes auf die Probe, sagten Marktteilnehmer.
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