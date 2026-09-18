Dangote-IPO überlastet Nigerias Investment-Plattformen

(Reuters) - Der Ansturm von Kleinanlegern auf den Börsengang der Ölraffinerie Dangote Petroleum Refinery in Nigeria hat zahlreiche digitale Investment-Plattformen des Landes lahmgelegt. Das mit 1,6 Milliarden Dollar größte IPO in der Geschichte Afrikas stelle die Belastbarkeit der Finanzinfrastruktur des Landes auf die Probe, sagten Marktteilnehmer.

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