Antin Infrastructure Partners: Statement of Transaction in Own Shares From 2026-09-14 to 2026-09-18

Business Wire · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Regulatory News:

Antin Infrastructure Partners (Paris:ANTIN):

Aggregated presentation

Name of issuer

Identification code of

issuer (Legal Entity Identifier)

Day of transaction

Identification code of financial instrument

Aggregated daily volume (in number

of shares)

Daily weighted average price of the

purchased shares *

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS

2138008FABJXP4HUOK53

9/14/2026

FR0014005AL0

696,378

7.1800
* Four-digit rounding after the decimal TOTAL

696,378

4,999,994.0400

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260918069127/en/

Antin Infrastructure Partners

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Antin Infrastructure Partners

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Bericht von Bloomberg
Google und Blackstone bekommen Milliarden für KI-Projektgestern, 05:21 Uhr · Reuters
Google und Blackstone bekommen Milliarden für KI-Projekt
Bankensektor stark
Commerzbank-Aktie steigt auf höchsten Kurs seit 201016. Sept. · dpa-AFX
Commerzbank-Aktie steigt auf höchsten Kurs seit 2010
Plus
Finanzminister emfängt Bankenchef
Bund: Commerzbank und Unicredit müssen gemeinsamen Weg finden14. Sept. · Reuters
Bund: Commerzbank und Unicredit müssen gemeinsamen Weg finden
Plus
Bewertung von 20 Milliarden Euro
Vier Investmentbanken sollen BASF-Agrarsparte an die Börse bringen14. Sept. · Reuters
Vier Investmentbanken sollen BASF-Agrarsparte an die Börse bringen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetztheute, 12:14 Uhr · onvista
Plus
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntestgestern, 10:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen