Antin Infrastructure Partners: Statement of Transaction in Own Shares From 2026-09-14 to 2026-09-18
Business Wire · Uhr
Regulatory News:
Antin Infrastructure Partners (Paris:ANTIN):
Aggregated presentation
|
Name of issuer
|
Identification code of
issuer (Legal Entity Identifier)
|
Day of transaction
|
Identification code of financial instrument
|
Aggregated daily volume (in number
of shares)
|
Daily weighted average price of the
purchased shares *
|
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
|
2138008FABJXP4HUOK53
|
9/14/2026
|
FR0014005AL0
|
696,378
|
7.1800
|* Four-digit rounding after the decimal
|TOTAL
|
696,378
|
4,999,994.0400
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260918069127/en/
Antin Infrastructure Partners
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