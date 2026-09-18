Mehr Baugenehmigungen, aber Branche bleibt skeptisch

Berlin, 18. ⁠Sep (Reuters) - Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist auch im Juli gestiegen. Sie kletterte binnen Jahresfrist um 1,9 Prozent auf 22.500, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. In den ersten sieben Monaten des Jahres gaben die Behörden grünes Licht für den Bau ‌von 148.800 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden. Das waren 12,9 Prozent mehr als von Januar bis Juli 2025. Höhere Zinsen und Materialkosten hatten in den Vorjahren ⁠viele Bauherren ⁠abgeschreckt. Die Baulobby sprach von einem positiven Zeichen, forderte aber mehr Tempo der Bundesregierung für angekündigte Maßnahmen.

BRANCHE BEKLAGT FEHLENDEN GESETZENTWURF

Seit fast einem Jahr seien Eckpunkte von Bauministerin Verena Hubertz und Justizministerin Stefanie Hubig zum Gebäudetyp E bekannt, der Bauen leichter und schneller machen soll, sagte Präsident Dirk Salewski vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. "Aber einen Gesetzentwurf ‌kennen wir immer noch nicht."

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe sprach ‌von einem vorsichtigen Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen. "Gleichzeitig gilt jedoch, dass diese Erholung von einem historisch niedrigen Niveau startet", sagte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. "Der riesige Bedarf von jährlich rund 320.000 Wohnungen steht weiter ⁠einer viel zu geringen Bautätigkeit gegenüber."

ZINSEN UND KOSTEN DÄMPFEN AUSSICHTEN

Das gewerkschaftsnahe IMK-Institut geht davon aus, ‌dass sich die Erholung beim Wohnungsbau in ⁠den kommenden Monaten bestenfalls verhalten fortsetzen dürfte. Der wissenschaftliche Direktor Sebastian Dullien sieht dafür drei Gründe:

• Zum einen hätten sich bereits Immobilienkredite verteuert - wegen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank in als Reaktion auf die anziehende Inflation. "Die gestiegenen Zinsen machen ‌den Wohnungsbau weniger bezahlbar, und das dürfte ⁠absehbar zu einem Dämpfer für die Baugenehmigungen ⁠führen.

• Der zweite Kanal seien geringere verfügbare Einkommen: "Wenn die Menschen wegen gestiegener Energiepreise weniger Kaufkraft haben, bleibt auch weniger Spielraum zum Bau eines Eigenheims."

• Drittens dürften höhere Kraftstoff- und Energiekosten mittelfristig die Baukosten erhöhen, was auch den Wohnungsbau bremsen würde, sagte Dullien.

Die Stimmung im lange schwächelnden Wohnungsbau verbesserte sich dem Ifo-Institut zufolge im August allerdings deutlich. "Die Unternehmen sehen zunehmend Licht am Ende des Tunnels", sagte jüngst Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen, zu Berechnungen des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts. Die anziehenden Baugenehmigungen nährten die Hoffnung, ⁠dass sich die Auftragslage in den kommenden Monaten belebe. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage blieb derweil unverändert, sei aber noch von einer gewissen Unzufriedenheit gekennzeichnet.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von ‌Thomas Seythal)