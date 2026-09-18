Bericht: Mercedes-Management fordert Einführung von 38-Stunden-Woche

Berlin, ⁠18. Sep (Reuters) - In den Verhandlungen über die Arbeitszeit bei Mercedes-Benz fordert das Management einem Bericht zufolge eine Arbeitszeiterhöhung um drei Stunden pro Woche. Der ‌Arbeitnehmerseite sei ein Vorschlag für eine 38-Stunden-Woche unterbreitet worden, berichtete das "Handelsblatt" am Freitag unter Berufung ⁠auf ⁠Insider. Diskutiert werde, ob diese längere Arbeitszeit dauerhaft oder befristet gelten solle.

Ein Mercedes-Sprecher teilte dazu mit, die strukturellen Kosten in Deutschland - inklusive der Arbeitskosten - seien im internationalen Vergleich nicht ‌wettbewerbsfähig. Das Unternehmen verhandle mit ‌den Arbeitnehmern darüber, wie gemeinsam tragfähige Lösungen gefunden werden könnten, die die Wettbewerbsfähigkeit stärkten, Investitionen weiterhin ⁠rechtfertigten und die starken Wurzeln von Mercedes-Benz in ‌Deutschland langfristig sicherten. Dazu ⁠gehöre unter anderem auch eine Erhöhung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. "Aus Sicht des Unternehmens ist dies der direkteste und fairste Weg, Arbeitskosten ‌schnell zu senken."

Die ⁠IG Metall lehnt die ⁠Abkehr von der 35-Stunden-Woche strikt ab. Vor der anstehenden Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner, sollten solche Forderungen von den regionalen Arbeitgeberverbänden erhoben werden, wolle die Gewerkschaft diese entschieden zurückweisen.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)