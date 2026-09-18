Dax dürfte niedriger starten - Zinserhöhung in Japan im Blick

Frankfurt, 18. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger in den Handel starten. Sinkende Ölpreise und eine entschlossene Inflationsbekämpfung der US-Notenbank hatten die Anleger am Donnerstag zurück an die Aktienmärkte ‌gelockt. Der Dax gewann 0,7 Prozent auf 25.716 Punkte. Auch an der Wall Street ging es bergauf. Investoren griffen vor allem ⁠bei Technologiewerten ⁠zu.

Zum Wochenschluss richtet sich der Blick nach Japan. Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit 31 Jahren angehoben. Der Schlüsselsatz steigt von einem Prozent auf 1,25 Prozent. Die BoJ hatte 2024 ihre jahrzehntelange Politik des extrem billigen Geldes ‌beendet und die Zinsen seitdem mehrfach angehoben. ‌Experten rechnen mit einer Fortsetzung dieses Kurses. Für den Yen ging es dennoch bergab. Der Dollar stieg um bis zu 0,8 Prozent auf ein ⁠Zwei-Wochen-Hoch von 157,26 Yen. Der Nikkei-Index gewann 1,7 Prozent.

An den Ölmärkten ‌setzte sich der Ölpreisrückgang den dritten ⁠Tag in Folge fort. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verbilligten sich um mehr als ein Prozent auf 103,54 beziehungsweise 100,91 Dollar je Fass. Sorgen über Versorgungsengpässe durch ‌den Konflikt im Nahen Osten ⁠ließen zuletzt etwas nach.

• Wegen des ⁠sogenannten Hexensabbats, des großen Verfallstags an den Börsen, kann es im Tagesverlauf zu stark schwankenden Kursen kommen. Es verfallen Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien.

• Auf der Konjunkturseite stehen die deutschen Erzeugerpreise und die Daten zur US-Industrieproduktion auf der Agenda.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.716,71

EuroStoxx50 6.322,90

EuroStoxx50-Future 6.326,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 51.778,04 +0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.637,76 +1,1%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 65.241,15 +1,7%

Shanghai 3.916,07 +1,0%

Hang Seng 24.788,99 +0,8%

(Bericht von Daniela ⁠Pegna, Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)