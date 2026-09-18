von
UniCredit Bank GmbH

DAX gibt nach, Erzeugerpreise fallen höher als erwartet aus

UniCredit · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Der DAX beginnt den Freitag etwas tiefer. Der Euro Stoxx 50 notiert dagegen unbewegt. Aus den USA kommen positive Indikationen, die auf einen freundlichen Handelsstart hindeuten. In Asien konnte der Nikkei 225 den Handel vor dem Wochenende mit einem Plus beenden.

Makroökonomischer Überblick

Für Gesprächsstoff sorgt am Freitag vor allem die Entwicklung der deutschen Erzeugerpreise. Diese stiegen im August deutlich stärker als erwartet um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und beschleunigten sich damit erneut. Haupttreiber waren höhere Energiekosten, insbesondere bei Mineralölerzeugnissen, deren Preise infolge der Spannungen im Nahen Osten kräftig anzogen. Auch Vorleistungsgüter verteuerten sich spürbar. Die Daten gelten als wichtiger Frühindikator für die weitere Inflationstendenz im Euroraum und dürften von den Finanzmärkten aufmerksam auf mögliche Auswirkungen für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank geprüft werden.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Fokus steht heute Bechtle. Die Aktie zeigt sich nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Marktteilnehmer beschäftigen sich weiterhin mit dem Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters sowie der strategischen Ausrichtung bis 2030. Zusätzlich sorgt die kürzlich bekanntgegebene Übernahme des 3D-Druck-Geschäfts von Kaut-Bullinger für Aufmerksamkeit, mit der Bechtle seine Position in einem wachstumsstarken Technologiebereich ausbauen will.

Ebenfalls gefragt bleibt Nemetschek. Die Aktie profitiert von der insgesamt verbesserten Stimmung im Softwaresektor. Anleger setzen darauf, dass die Nachfrage nach digitalen Planungslösungen und KI-gestützten Anwendungen robust bleibt. Zusätzliche Impulse kommen aus dem operativen Geschäft der Gruppe, nachdem zuletzt neue Produktentwicklungen und KI-nahe Anwendungen innerhalb des Konzerns vorgestellt wurden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
ICE Brent Crude Oil Future Dec Bull UR2SJJ 1,05 97,771424 USD 59,20 Open End
DAX® Bull UR2NCH 6,13 25096,093269 Punkte 41,92 Open End
Gold Bull UN8GUT 6,69 4320,908975 USD 58,22 Open End
Infineon Technologies AG Bull UN787N 3,78 52,470799 EUR 15,09 Open End
Silber Bull UR18GU 9,82 55,519832 USD 5,89 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.09.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Intel Corp. Call UN6X4B 20,27 110,00 USD 2,91 17.03.2027
DAX® Put UR2AYY 3,26 25200,00 Punkte 26,77 23.10.2026
Dell Technologies Inc. Call UR1TGC 13,05 600,00 USD 2,46 16.06.2027
DAX® Put UR2B1D 10,82 26500,00 Punkte 15,35 20.11.2026
Broadcom Inc. Call UR20ST 5,05 350,00 USD 3,6 16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.09.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,42 34355,450035 Punkte 6 Open End
S&P 500® Short UG89H0 2,07 8910,841232 Punkte 6 Open End
MTU Aero Engines AG Long UG4AE1 5,31 230,518803 EUR 3 Open End
Berkshire Hathaway Inc. Class B Long HD2T8C 9,01 339,556695 USD 3 Open End
DAX® Long UG4YEQ 2,24 24005,860564 Punkte 15 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.09.2026; 09:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 17.09.2026
Dax klar erholt – Kursdebakel bei Bilfingergestern, 07:59 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Dax Tagesrückblick 17.09.2026
Dax knüpft an Vortagesplus an - Übernahmefantasie bei Qiagengestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax knüpft an Vortagesplus an - Übernahmefantasie bei Qiagen
Plus
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?14. Sept. · onvista
Arbeiter auf einer Ölbohrplattform.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntestgestern, 10:00 Uhr · onvista
Plus
Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depot16. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen