Vorbörse 18.09.2026

Dax im Minus erwartet - Ölpreise geben leicht nach

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Der Dax steuert am Freitag trotz eines wieder schwächer erwarteten Auftakts auf ein positives Wochenergebnis zu. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent niedriger auf 25.645 Punkte, nachdem er am Vortag in Reaktion auf die US-Zinserhöhung noch auf Erholungskurs gewesen war.

An der 50-Tage-Linie gab es zuletzt Widerstand. Anleger bleiben kritisch wegen der Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab. Ein etwas schwächerer Start ändert jedoch noch nichts daran, dass der Dax nach zuvor zwei verlustreichen Wochen wieder ein Wochenplus einfahren könnte. Dazu hat er aber nur noch einen kleinen Puffer, denn durch die Indikation schrumpft sein Wochenplus auf 0,3 Prozent.

US-Märkte drehen ins Plus

Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Als Kurstreiber nach dem mäßigen Vortag erwies sich der anhaltende Rückgang der zuvor stark gestiegenen Ölpreise. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der nach der gestrigen US-Zinserhöhung noch deutlich verloren hatte, erholte sich letztlich um 0,6 Prozent auf 51.778 Punkte.

Für den zur Wochenmitte ebenfalls schwächelnden marktbreiten S&P 500 ging es um 1,1 Prozent auf 7.638 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann dank erneut starker Halbleitertitel sogar 1,7 Prozent auf 29.442 Punkte - er hatte nach dem Zinsentscheid ein minimales Plus ins Ziel gerettet.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.778+ 0,61 Prozent
S&P 5007.638+ 1,14 Prozent
Nasdaq 10029.442+ 1,72 Prozent

Asien: Nikkei zieht an

In Asien haben am Freitag die wichtigsten Aktienmärkte zugelegt. So zog in Tokio der Leitindex Nikkei der japanische Nikkei 225 um knapp zwei Prozent an. Die japanische Notenbank erhöhte wie erwartet den Leitzins weiter. Da sich in der Mitteilung aber keine Hinweise auf eine weitere Anhebung gefunden hatten, zogen die Aktienkurse an. Auch in China, Hongkong und Südkorea legten die jeweiligen Leitindizes zu.

Bank of Japan
Japans Notenbank erhöht Leitzins auf höchsten Stand seit 31 Jahrenheute · 05:07 Uhr · Reuters
Japans Notenbank erhöht Leitzins auf höchsten Stand seit 31 Jahren
IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22563.518+ 0,04 Prozent
Hang Seng24.772- 0,58 Prozent
CSI 3004.469- 0,25 Prozent
Kospi6.589- 1,42 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future120,73- 0,06 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,48+ 0,002 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,94- 0,006 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1483+ 0,06 Prozent
Dollar in Yen157,29+ 0,84 Prozent
Euro in Yen180,64+ 0,91 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent103,65 Dollar- 1,17 Dollar
WTI101,00 Dollar- 0,91 Dollar

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN HEBT RENK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 65 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 120 (105) EUR - 'BUY'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.09.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Dividendenkalender heute, 18.09.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

(mit Material von dpa-AFX)

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