Dax im Minus erwartet - Ölpreise geben leicht nach

Der Dax steuert am Freitag trotz eines wieder schwächer erwarteten Auftakts auf ein positives Wochenergebnis zu. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent niedriger auf 25.645 Punkte, nachdem er am Vortag in Reaktion auf die US-Zinserhöhung noch auf Erholungskurs gewesen war.

An der 50-Tage-Linie gab es zuletzt Widerstand. Anleger bleiben kritisch wegen der Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab. Ein etwas schwächerer Start ändert jedoch noch nichts daran, dass der Dax nach zuvor zwei verlustreichen Wochen wieder ein Wochenplus einfahren könnte. Dazu hat er aber nur noch einen kleinen Puffer, denn durch die Indikation schrumpft sein Wochenplus auf 0,3 Prozent.

US-Märkte drehen ins Plus

Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Als Kurstreiber nach dem mäßigen Vortag erwies sich der anhaltende Rückgang der zuvor stark gestiegenen Ölpreise. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der nach der gestrigen US-Zinserhöhung noch deutlich verloren hatte, erholte sich letztlich um 0,6 Prozent auf 51.778 Punkte.

Für den zur Wochenmitte ebenfalls schwächelnden marktbreiten S&P 500 ging es um 1,1 Prozent auf 7.638 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann dank erneut starker Halbleitertitel sogar 1,7 Prozent auf 29.442 Punkte - er hatte nach dem Zinsentscheid ein minimales Plus ins Ziel gerettet.

Asien: Nikkei zieht an

In Asien haben am Freitag die wichtigsten Aktienmärkte zugelegt. So zog in Tokio der Leitindex Nikkei der japanische Nikkei 225 um knapp zwei Prozent an. Die japanische Notenbank erhöhte wie erwartet den Leitzins weiter. Da sich in der Mitteilung aber keine Hinweise auf eine weitere Anhebung gefunden hatten, zogen die Aktienkurse an. Auch in China, Hongkong und Südkorea legten die jeweiligen Leitindizes zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 63.518 + 0,04 Prozent Hang Seng 24.772 - 0,58 Prozent CSI 300 4.469 - 0,25 Prozent Kospi 6.589 - 1,42 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,73 - 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,48 + 0,002 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,94 - 0,006 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 103,65 Dollar - 1,17 Dollar WTI 101,00 Dollar - 0,91 Dollar

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN HEBT RENK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 65 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 120 (105) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

Kennst du schon die Abo-Angebote von onvista? Mit unseren Premium-Services bist du an der Börse immer einen Schritt voraus.