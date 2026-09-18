Dax rutscht ab - VW schockt mit Prognose-Senkung

Der Dax ist am sogenannten großen Verfallstag eingeknickt und hat die Gewinne der Vortage damit wieder abgegeben. Einmal mehr erwiesen sich dabei weiterhin teures Öl und entsprechende Inflationsängste als Belastung. Bei den Einzelwerten stachen Halbleiter positiv hervor, während Volkswagen mit einer Prognose-Senkung die Stimmung merklich trübte.

An diesem Freitag liefen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus, was immer wieder für größere Kursschwankungen sorgt. Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung bleiben die Anleger vorsichtig, nicht zuletzt weil der Ölpreis weiter auf hohem Niveau notiert. Angesichts der damit auch weiterhin hohen Inflationsgefahr legten zudem an den Anleihemärkten die Renditen wieder zu, was Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren benachteiligt.

Der Dax schloss so 1,60 Prozent tiefer bei 25.304 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,03 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitag um 1,16 Prozent auf 31.083 Zähler.

Marktteilnehmern zufolge richtet sich das Augenmerk der Anleger bereits auf die Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende. Das schlimmste Szenario für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wäre der Verlust des Berliner Oberbürgermeisteramtes und/oder das Verfehlen der Fünf-Prozent-Hürde in Mecklenburg-Vorpommern, hieß es.

Als spezifischen Belastungsfaktor für den Dax nannte Analyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets aktuelle deutsche Inflationsdaten. Der Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigte sich im August stärker als erwartet. Damit verdichteten sich die Hinweise auf einen wieder zunehmenden Preisdruck in Deutschland.

Volkswagen-Aktie sackt nach Prognose-Senkung ab

Am späten Nachmittag schockierte Volkswagen mit einer Prognose-Senkung. Der Automobilhersteller senkte das Ziel für die operative Umsatzrendite von 4,5 bis 5,0 Prozent auf nur noch ein Prozent. Erst vor wenigen Wochen noch hatte der Konzern eine neue Strategie für mehr Wachstum vorgestellt, und dabei als langfristige Ziel eine Umsatzrendite von neun Prozent veranschlagt.

Darüber hinaus erklärten die Wolfsburger, rund sechs Milliarden Euro in der Bilanz auf den sogenannten Goodwill von Porsche abzuschreiben. Als Goodwill werden immaterielle Vermögenswerte bezeichnet, die bei einer Übernahme durch den Aufschlag auf den Kaufpreis entstehen.

Die Reaktion der Anleger auf die Mitteilungen fiel eindeutig aus. Die VW-Vorzüge sackten um 5,6 Prozent ab und büßten damit einen Großteil der Erholungsgewinne seit Monatsanfang wieder ein. Die Aktien von BMW und Mercedes gerieten in Mitleidenschaft und büßten 4,5 respektive 4,8 Prozent ein.

Halbleiterwerte gefragt - Siltronic profitiert von neuem Kursziel

Unterdessen standen die Aktien von Infineon mit einem Kursplus von 2,7 Prozent an der Dax-Spitze. Die Investmentbank Oddo BHF hatte die Anteilsscheine des Halbleiterkonzerns von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Mittlerweile ließen sich die Aussichten auf eine hervorragende Geschäftsdynamik des Unternehmens im Jahr 2027 kaum noch ignorieren, betonte Analyst Stephane Houri.

Auch andere Werte aus dem Halbleitersektor setzten ihre Erholung fort, nachdem Anfang der Woche noch die Sorge dominiert hatte, dass der KI-Ausbau überhandnimmt und Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Zuletzt gab es aber beruhigende Stimmen, dass dies eher mehr Rechenleistung erforderlich macht als weniger. Dies wirkte sich am Freitag dann auch stützend auf die Aktien der deutschen Chip-Branchenausrüster Jenoptik, Suss Microtec sowie Aixtron aus.

Besonders deutlich legten zu Wochenschluss die Siltronic-Papiere mit plus 10,5 Prozent zu. Sie profitierten davon, dass die Schweizer Großbank UBS ihnen mit einem 120-Euro-Ziel noch viel Potenzial zutraut, obwohl der Kurs in diesem Jahr schon um mehr als die Hälfte zugelegt hat.

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom verlor nach einem negativen Analystenvotum für den französischen Wettbewerber Orange 4,2 Prozent. Damit fiel die T-Aktie auf den tiefsten Stand seit Anfang August.

Die Anteilsscheine von Renk verteuerten sich um 5,6 Prozent, nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs die Papiere des Getriebespezialisten im Rüstungsbereich von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft hatte. Der jüngste Kursrückschlag biete Anlegern eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Sam Burgess. Renk zeichne sich durch eine gut absehbare Wachstums- und Gewinnentwicklung aus.

Euro leichter, Yen gibt trotz Zinserhöhung nach

Der Euro gab nach. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1460 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch knapp unter 1,15 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1460 (Donnerstag: 1,1481) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8726 (0,8710) Euro.

Insgesamt hielten sich die Kursausschläge kurz vor dem Wochenende in Grenzen. Der Euro war am Mittwoch nach der Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed merklich unter Druck geraten. Seitdem hat er sich auf dem niedrigeren Niveau eingependelt.

Der japanische Yen ist trotz der Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank unter Druck geraten. Der Zinssatz wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent nach oben gesetzt und damit auf den höchsten Stand seit 1995. Die japanischen Währungshüter hatten den Leitzins zuletzt im Juni erhöht. Der US-Dollar stieg bis auf 158,05 Yen. Dies ist der höchste Stand der US-Währung im Vergleich zum Yen seit Anfang September.

Gold zeigte sich indes wenig bewegt. Das Edelmetall hatte sich an den Vortagen etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Vor der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am Mittwoch hatten Inflations- und Zinsängste den Preis spürbar belastet. Am Freitag nun legte der Preis leichte 0,1 Prozent auf 4.350 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) zu.

(mit Material von dpa-AFX)