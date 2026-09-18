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DAX® - Schlüsselzone hält

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Schlüsselzone hält

Die letzten Tageskerzen – allesamt mit markanten Lunten – sowie das jüngste „swing low“ haben ihre Wirkung auf den DAX® nicht verfehlt. So kam es gestern zu der erwarteten Aufwärtsreaktion in Richtung der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.762 Punkten), womit die Schlüsselzone bei 25.400/25.500 Punkten erneut ihre Relevanz unter Beweis gestellt hat. Die Bedeutung dieser Bastion wird auch durch das „reversal“ im Wochenbereich seit dem Verlaufstief bei 25.173 Punkten untermauert. Wenngleich noch ein Handelstag zu absolvieren ist, könnte sich im Wochenbereich damit das Muster der letzten Handelstage wiederholen: eine weiße Kerze mit markanter Lunte. Gleichzeitig wurde gestern auch der kurzfristige Abwärtstrend zu den Akten gelegt (siehe Chart). Neben dem o. g. gleitenden Durchschnitt markiert das alte Rekordhoch bei 25.900 Punkten einen weiteren nennenswerten Widerstand. Die Börsenstimmung in den USA stellt einen zusätzlich unterstützenden Faktor dar. Zuletzt war der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern mit 53,3 % gemäß Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) auf den höchsten Stand des Jahres gesprungen.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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