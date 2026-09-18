Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 120,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,50 Prozent. Die zehnjährige Rendite hielt sich unter dem mehrjährigen Hoch, das am Dienstag bei 3,57 Prozent erreicht worden war.

Nach den Kursaufschlägen an den beiden Vortagen setzte eine leichte Gegenbewegung ein. Die erneut gesunkenen Rohölpreise stützten die Anleihen am Freitag nicht. Die seit Mittwoch fallenden Ölpreise haben die Inflationserwartungen ein wenig gedämpft. Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch, da eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus nicht in Sicht ist.

US-Präsident Donald Trump will laut einem US-Medienbericht am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in New York am Dienstag Vertreter mehrerer Golfstaaten treffen, um über den Iran-Krieg zu sprechen. In dem Gespräch mit dem Portal "Axios" hatte Trump auch eine "große Entscheidung" im festgefahrenen Iran-Krieg angekündigt - ohne dabei zeitlich konkret zu werden.

Verbraucher erwarten wegen des Ölpreisschocks mit dem Iran-Krieg eine anhaltend hohe Inflation im Euroraum. Im Schnitt rechneten die Menschen im August für die kommenden zwölf Monate mit einer Inflationsrate von 3,0 Prozent, wie die Europäische Zentralbank anlässlich einer von ihr in Auftrag gegebenen Umfrage mitteilte. Mittelfristig rechnen die Verbraucher ebenfalls mit einer erhöhten Inflation. Grund sind kräftig gestiegene Energiepreise infolge des Iran-Kriegs. Für die Notenbank sind hohe Inflationserwartungen ein Warnsignal. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent im Euroraum an. Experten halten weitere Leitzinserhöhungen für möglich.

Belastet wurden die Anleihen auch durch die in Deutschland im August stärker als erwartet gestiegenen Erzeugerpreise. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel zeitverzögert auch auf die Verbraucherpreise aus./jsl/jkr/stk